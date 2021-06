Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: σούπερ γιαγιά “έδιωξε” ληστές που προσποιούνταν τους τεχνικούς!

Πρόκειται για μια 82χρονη που ανάγκασε τους επίδοξους ληστές της να το βάλουν στα πόδια...

Αδίστακτοι κακοποιοί επιχείρησαν να ληστέψουν, ασκώντας βία, ηλικιωμένη μέσα στο διαμέρισμα της, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεν τα κατάφεραν όμως, καθώς η 82χρονη αντέδρασε σθεναρά.

Οι δυο άγνωστοι άνδρες, χθες στις 12:00 το μεσημέρι, προσποιούμενοι τους τεχνικούς ανελκυστήρων εισήλθαν σε διαμέρισμα ηλικιωμένης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η 82χρονη αντιλήφθηκε ότι δεν πρόκειται για τεχνικούς και τους ζήτησε να αποχωρήσουν από το σπίτι της. Ο ένας από τους δύο δράστες, με χρήση σωματικής βίας, επιχείρησε να της αρπάξει την τσάντα, δίχως όμως επιτυχία καθώς η ηλικιωμένη αντέδρασε και εγκατέλειψαν τη προσπάθεια χωρίς να τραυματίσουν της 82χρονη.

Οι δύο δράστες τράπηκαν σε φυγή ενώ αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές.

