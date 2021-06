Καιρός

ΕΛΑΣ: συλλήψεις για κλοπές

Χειροπέδες σε 6 άντρες πέρασαν οι αστυνομικοί, καθώς έγιναν αντιληπτοί στην τελευταία τους «μπούκα» σε διαμέρισμα

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρωινές ώρες της 5-6-2021 στον Πειραιά, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙΑΣ), έξι άντρες για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η Αστυνομία.

Λίγο πριν, είχαν μεταβεί με μισθωμένο αυτοκίνητο σε πολυκατοικία στον Πειραιά και τρεις εξ αυτών παραβίασαν κεντρική πόρτα διαμερίσματος με σκοπό την κλοπή, ενώ οι υπόλοιποι ανέμεναν στο αυτοκίνητο. Η πράξη έγινε αντιληπτή και ειδοποιήθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Αστυνομικοί της Ομάδα ΔΙΑΣ, που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, τους εντόπισαν, τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο οικείο Τμήμα.

Από την περαιτέρω προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Δημοτικού Θεάτρου, εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις κλοπών και μια περίπτωση απάτης, με εμπλεκόμενο 29χρονο, εκ των ανωτέρω συλληφθέντων.

Στις εξιχνιασθείσες κλοπές ο 29χρονος με συνεργούς του μπήκαν σε διαμερίσματα αφαιρώντας χρηματικά ποσά και τιμαλφή. Στη μία περίπτωση προσποιούνταν τους συντηρητές ανελκυστήρων.

Στην περίπτωση της απάτης, ο 29χρονος προσέγγισε επιβαίνοντας σε αυτοκίνητο ηλικιωμένη γυναίκα προσποιούμενος φιλικό πρόσωπο του γιου της και με την πρόφαση ότι ο γιος της δικαιούται επιστροφή χρημάτων, την έπεισε να επιβιβαστεί στο όχημα του μεταφέροντας την στο σπίτι της, όπου του παρέδωσε χρηματικό ποσό και ρολόι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.

