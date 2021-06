Πολιτική

Τσίπρας: Να περάσουμε στην αντεπίθεση στηρίζοντας τους εργαζόμενους

Σκληρή κριτική στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνάντηση που είχε με συμβασιούχους κι άλλους εργαζόμενους.

Του Γιάννη Τσακίρη

Μήνυμα αντεπίθεσης απέναντι στο νομοσχέδιο των Μητσοτάκη - Χατζηδάκη έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια συνάντησης και συζήτησης με συμβασιούχους και εργαζόμενους σε επισφαλείς συνθήκες.

“Πρέπει να αρχίσουμε να κινούμαστε επιθετικά, όχι αμυντικά” επισήμανε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και συμπλήρωσε ότι την επόμενη ημέρα θα πρέπει να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις στην κατεύθυνση της προστασίας των εργαζομένων, με ριζοσπαστικές τομές.

Όχι μόνο θα παρθούν πίσω όλα αυτά που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση αλλά να πάμε σε μια κατεύθυνση κατάργησης της ενοικίασης εργαζομένων. “Γιατί να υπάρχει; Τι εξυπηρετεί;” αναρωτήθηκε και υπογράμμισε ότι θα πρέπει να πάμε στην κατεύθυνση λιγότερη εργασία με ίδια αμοιβή και όχι περισσότερη εργασία με την ίδια η λιγότερη αμοιβή.

Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών είναι κατά του νομοσχεδίου που φέρνει πλήρη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, σημειώνοντας ότι η κυβερνητική προπαγάνδα στο θέμα του νομοσχεδίου για τα εργασιακά έχει βαλτώσει, αφού σε ποσοστό 80% οι πολίτες είναι αρνητικοί στις αλλαγές που προσπαθεί να επιβάλλει.

Φέρνουν τα μέτρα του ΔΝΤ χωρίς μνημόνια

Οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους περιέγραψαν με πολύ έντονο τρόπο την σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν ως συμβασιούχοι τριμηνίτες, ως ενοικιαζόμενοι αλλά και ως συμβασιούχοι μιας ημέρας.

Όπως κατήγγειλαν στην ίδια υπηρεσία υπάρχουν εργαζόμενοι διαφορετικών ταχυτήτων άλλοι μόνιμοι και άλλοι με δίμηνες συμβάσεις και πληρώνονται άλλοι με 400 ευρώ και άλλοι με 900 ευρώ. Σε άλλη περίπτωση όπως εξήγησε χαρακτηριστικά άλλος εργαζόμενος προσέφερε τις υπηρεσίες του στον ΔΕΣΦΑ ως σχεδιαστής και χειριστής τοπογραφικών μηχανημάτων και αυτός εργαζόταν ως ενοικιαζόμενος υπάλληλος από... εταιρεία καθαρισμού!

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για απόλυτη αποδιοργάνωση των εργασιακών και επί της ουσίας όπως είπε η κυβέρνηση φέρνει τις προτάσεις που έβαζε μετ’ επιτάσεως το ΔΝΤ στο τραπέζι που με τη σειρά τους ήταν προτάσεις που τις ξέραμε εδώ στην Ελλάδα από τον ΣΕΒ και από ένα κλίμα σκληρά νεοφιλελεύθερο που επιμένει ότι μέσα από την συρρίκνωση του μισθολογικού κόστους και την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων θα γίνει πιο ανταγωνιστικότητα η ελληνική οικονομία.

“Γιατί; Γιατί επειδή ο εργοδότης θα κερδίζει περισσότερα” τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας επισημαίνοντας ότι στην ουσία της η λογική αυτή είναι άστοχη και δεν έχει αποδειχθεί πουθενά ότι μέσα από αυτό το δρόμο ανθίζει η οικονομία.

Αναφερόμενος στη περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι αν και ήταν μια περίοδος μνημονιακή καταφέραμε να γίνει πολύ καλή προσπάθεια από την ενεργοποίηση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας που επέβαλε πρόστιμα ακόμη και σε τράπεζες με αποτέλεσμα να δηλωθούν συνολικά 6 εκατομμύρια ώρες υπερεργασίας. Μειώθηκε η ανεργία 10 μονάδες στην περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και με το τέλος των μνημονίων αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός, καταργήθηκε ο υποκατώτατος και επανήλθαν οι διαπραγματεύσεις για τις συλλογικές συμβάσεις.

Με την αντιμεταρρύθμιση της κυβέρνησης όπως υπογράμμισε οι εργασιακές σχέσεις θα μετατραπούν σε κόλαση ιδιαίτερα στους νέους απομακρύνοντας μας κι άλλο από τα ευρωπαϊκά στάνταρς.

