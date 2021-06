Πολιτική

Γεννηματά: ανοίγουμε το δρόμο της Νέας Αλλαγής

Η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ τόνισε ότι ο δρόμο αυτός είναι «μακριά από τις αποτυχημένες σκληρές συνταγές της λιτότητας και της διάλυσης του κοινωνικού κράτους»

«Στο Κίνημα Αλλαγής ανοίγουμε έναν νέο -εναλλακτικό και αυτόνομο- δρόμο, το δρόμο της Νέας Αλλαγής μέσα από τις συμπληγάδες της συντήρησης και του λαϊκισμού» τονίζει σε άρθρο της στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά.

Ένας δρόμος, που όπως αναφέρει η κ. Γεννηματά βρίσκεται, «μακριά από τις αποτυχημένες σκληρές συνταγές της λιτότητας, της διάλυσης του κοινωνικού κράτους, της απορρύθμισης της εργασίας, της διόγκωσης των ανισοτήτων. Απέναντι στις εύκολες φωνές της δημαγωγίας», ενώ κάνει λόγο για ένα νέο «πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο ανάπτυξης» το οποίο «σφυρηλατούμε μαζί με την κοινωνία», «στη βάση ενός καινοτόμου παραγωγικού μοντέλου, που έχει στο επίκεντρο το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Δίνουμε ξανά, με αυτογνωσία, διδαγμένοι από το παρελθόν, σύγχρονο νόημα στις λεηλατημένες αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειας, της αξιοκρατίας, των ίσων ευκαιριών. Στοχεύουμε σε ένα αύριο βιώσιμο, αλλά και δίκαιο για όλους. Μαζί με τους πολίτες μπορούμε και πρέπει να το κάνουμε πραγματικότητα».

Σημειώνοντας στο άρθρο της στην εφημερίδα πως η κυβέρνηση στο μέσον της θητείας της «έχει βάλει τη συντηρητική της σφραγίδα σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής» και πως «ο δήθεν μεταρρυθμιστικός και προοδευτικός της λόγος, αδυνατεί πια να κρύψει τη βαθιά οπισθοδρομική πολιτική της», η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής επιτίθεται στην κυβέρνηση με αφορμή το εργασιακό νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας ότι «Απορρυθμίζουν τις εργασιακές σχέσεις, ισοπεδώσουν τα εργασιακά δικαιώματα, υπονομεύουν τις συλλογικές συμβάσεις και ενισχύουν τους ασύδοτους εργοδότες. Εκθεμελιώνουν το εργατικό δίκαιο, μας γυρίζουν πίσω στις ατομικές συμβάσεις. Οι μηχανισμοί ελέγχου αποδυναμώνονται, η ασυδοσία στην αγορά εργασίας γίνεται κανόνας. Μας γυρίζουν δεκαετίες πίσω και σβήνουν μονοκοντυλιά δίκαια κεκτημένα που κερδήθηκαν μέσα από ιστορικούς αγώνες. Είναι προφανές ότι έτσι ξεπληρώνουν και προεκλογικά τους "γραμμάτια"».

Για αυτό το λόγο, σύμφωνα με την κ. Γεννηματά «Το Κίνημα Αλλαγής, μαζί με τον κόσμο της εργασίας, στέκεται απέναντι. Δεν θα σταματήσουμε, μέσα και έξω από τη Βουλή, στο πλευρό των εργαζομένων, τις διεκδικήσεις για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και των συνδικαλιστικών ελευθεριών».

Στη συνέχεια η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ αναφέρει ότι η πολιτική στα εργασιακά, δεν αποτελεί «παρά ένα παράδειγμα της κεντρικής επιλογής του κ. Μητσοτάκη να κυβερνά υπέρ της κομματικής και επιχειρηματικής "ελίτ". Το ίδιο πράττει καθημερινά, σε όλα τα μέτωπα στη σκιά της πανδημίας». Και όπως υποστηρίζει: «Κατάφερε να εξαντλήσει την υπομονή της κοινωνίας, αλλά και τις αντοχές της οικονομίας. Το ΕΣΥ αφέθηκε στην τύχη του και στην απαξίωση, χωρίς στήριξη των ανθρώπων του και ενίσχυση των υποδομών. Ο ιδιωτικός τομέας υγείας διαφυλάχθηκε και εξαιρέθηκε από την περίθαλψη ασθενών με covid. Ενώ η πανδημία είναι ακόμα εδώ, το νέο άνοιγμα εξελίσσεται -και φέτος- χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο. Τα λάθη που βιώσαμε πέρυσι επαναλαμβάνονται και φέτος. Δεν διδάχθηκαν τίποτα.

Η μικρή και μεσαία επιχείρηση ασφυκτιά, καθώς η ρευστότητα της πανδημικής περιόδου διοχετεύτηκε σε μεγάλους και ισχυρούς. Η κατάσταση στην πραγματική οικονομία, επιβεβαιώνει τις προειδοποιήσεις μας για τις επιπτώσεις αυτής της προσαρμογής σε ένα μοντέλο, με φτωχούς εργαζόμενους, λουκέτα και μαζική ανεργία. Ακόμα και η ελπίδα ανάσας από το Ταμείο Ανάκαμψης ξεθωριάζει, με ένα Σχέδιο κατασκευασμένο από το Μαξίμου, χωρίς διάλογο, που υπηρετεί την ίδια κεντρική γραμμή βολέματος συμφερόντων και όχι την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και ρεαλιστικές ανάγκες».

«Στην Ελλάδα του 2021, η έννοια “μεταρρύθμιση” κατάντησε συνώνυμο της ανασφάλειας και της προώθησης ημετέρων» τονίζει στο άρθρο της και συμπληρώνει: «Στο Δημόσιο κάνουν πάλι πάρτι η ρουσφετολογία και ο πελατειασμός. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι εγκλωβισμένη στα δεσμά του υπερσυγκεντρωτισμού. Για τη Ν.Δ. οι σύγχρονες προκλήσεις της ψηφιακής μετάβασης και της κλιματικής αλλαγής, είναι απλώς ιδανικά άλλοθι για κατά παρέκκλιση διευθετήσεις και εξυπηρέτηση συμφερόντων.

Την ίδια στιγμή η έξαρση της βαριάς εγκληματικότητας κλονίζει το αίσθημα ασφάλειας του λαού, οι γειτονιές κατάντησαν “ξέφραγο αμπέλι” για συμμορίες. Το δόγμα "νόμος και τάξη" για τον κ. Μητσοτάκη περιορίστηκε στην αντιμετώπιση διαδηλωτών και φοιτητών. Το Κοινωνικό Κράτος συρρικνώνεται, εξαντλείται σε επικοινωνιακές φιέστες. Στο μεταναστευτικό-προσφυγικό, οι επικίνδυνοι κυβερνητικοί χειρισμοί κορυφώνονται, με ανύπαρκτες πολιτικές κοινωνικής ένταξης. Στα εθνικά θέματα, η έλλειψη εθνικής στρατηγικής δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον αναθεωρητισμό και την επιθετικότητα της Τουρκίας.

Σήμερα, που η δίδυμη, υγειονομική και οικονομική κρίση λαμβάνει ραγδαίες κοινωνικές προεκτάσεις, οι προοδευτικοί πολίτες απαιτούν να μπει επιτέλους ένα φρένο σε όλα αυτά. Το μέλλον δεν αξίζει για την πατρίδα μας να είναι επιστροφή στο παρελθόν».

