Euro 2020 - Ιταλία: Η ομάδα χωρίς σταρ. Μπορεί την έκπληξη;

Ο Μανώλης Μανής, γράφει για την επιβλητική νίκη της «σκουάντρα ατζούρα» στην πρεμιέρα και τις προσδοκίες για ανάλογη συνέχεια.

Του Μανώλη Μανή

Το πρώτο δείγμα εντυπωσιακό για την Ιταλία. Απέναντι στην Τουρκία σε ένα καταιγιστικό δεύτερο ημίχρονο νίκησε με 3-0.

Είναι δεδομένο, όπως τόνισε και ο Στέφανο Ναπολεόνι στην εκπομπή EUROSHOW, η Ιταλία δεν είναι το φαβορί για την κατάκτηση. Ωστόσο το συγκρότημα του Ρομπέρτο Μαντσίνι θέλει να κάνει την έκπληξη και αγωνιζόμενη, αρχικά μπροστά στο κοινό της, να φτάσει ψηλά.

Το πρώτο δείγμα ήταν άκρως θετικό. Απέναντι σε μία ομάδα που αποφάσισε να μιμηθεί την Ιταλία προηγούμενων δεκαετιών με το «κατενάτσιο», έκανε αυτό που έπρεπε και πήρε τη νίκη με 3-0. Δεν ήταν εύκολο, αλλά και με την βοήθεια της τύχης στην φάση του πρώτου γκολ, η «Σκουάντρα Ατζούρα», στην συνέχεια μας έδειξε τι μπορεί να κάνει.

Είναι αλήθεια πως το μεγάλο ερωτηματικό είναι η έλλειψη μεγάλου σταρ. Αυτός που θα πάρει δηλαδή την πρωτοβουλία όταν η μπάλα θα «καίει» στα μεγάλα ματς. Ωστόσο ο προπονητής της Ιταλίας έχει στήσει ένα σύνολο γύρω από ικανούς παίκτες, με επιθετική νοοτροπία, που ελπίζει αυτή η συνταγή να τον φτάσει ψηλά.

Θα μπορέσει να τα καταφέρει; Θα δούμε…

