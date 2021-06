Κοινωνία

Κακοκαιρία: Διακοπές ρεύματος στην Αττική

Σε Βορειοανατολικά προάστια τα προβλήματα στο δίκτυο διανομής.

Προβλήματα ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Αττικης έχει προκαλέσει η καταιγίδα.

Διακοπές ρεύματος σημειώνονται σε Χαλάνδρι, Βριλήσσια, Ψυχικό και Ν Ιωνία.

Σύμφωνα με πηγές του ΔΕΔΔΗΕ τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει βλάβες σε δυο υποσταθμούς του Δικτύου Διανομής με αποτέλεσμα να σημειώνονται διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Από το τεχνικό προσωπικό του Διαχειριστή γίνονται χειρισμοί για την επαναφορά.

Σε αρκετές περιοχές η ηλεκτροδότηση διακόπτεται για λίγα λεπτά κι επανέρχεται ενώ άλλες παραμένουν χωρίς ρεύμα από τις τρεις μετά το μεσημέρι.

