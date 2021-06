Αθλητικά

Euro 2020: Ισόπαλες Ουαλία και Ελβετία

Δεν ανέδειξε νικητή η αναμέτρηση με την οποία ξεκίνησε η αγωνιστική δράση το Σάββατο.

Η πρώτη ισοπαλία στα τελικά του Euro 2020, καθώς Ουαλία και Ελβετία μοιράστηκαν τους βαθμούς (1-1).

Στο δεύτερο ματς του 1ου ομίλου και του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος συνολικά, που διεξήχθη στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, η Ελβετία ήταν σαφώς ανώτερη, πίεσε την αντίπαλο της και προηγήθηκε με το γκολ των Μπρελ Εμπολό (49'), αλλά ο Κίφερ Μουρ κατάφερε να ισοφαρίσει για την Ουαλία στο 74ο λεπτό.

Η Ελβετία ήταν η κυρίαρχος του ματς, παίζοντας κόντρα στην αντίπαλο της, που είχε παραταχθεί για να παίξει με μαζική άμυνα και να προσπαθήσει ν' απειλήσει με αντεπιθέσεις, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα των Ντάνιελ Τζέιμς και Γκάρεθ Μπέιλ.

Οι Ελβετοί ειδικά στο πρώτο μέρος, είχαν τον πλήρη έλεγχο του ματς, πίεσαν την βρετανική άμυνα, έχασαν ευκαιρίες, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα.

Το έκαναν με την έναρξη της επανάληψης και τον κορυφαίο της αναμέτρησης, τον Μπρελ Εμπολό. Επειτα από εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά, ο φορ της Γκλάντμπαχ πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, χωρίς ιδιαίτερη πίεση κάνοντας το 0-1.

Στη συνέχεια όμως η Ουαλία «αφυπνίστηκε», άφησε τον παθητικό ρόλο, κέρδισε μέτρα και άρχισε να πιέζει την άμυνα της Ελβετίας, ψάχνοντας για το γκολ της ισοφάρισης. Το βρήκε στο 74ο λεπτό με κεφαλιά του Κίφερ Μουρ.

Οι Ελβετοί πήραν ξανά την πρωτοβουλία των κινήσεων και πολιόρκησαν την εστία των Ουαλών, χάνοντας αρκετές ευκαιρίες. Μάλιστα στο 85' ο Μάριο Γκαβράνοβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά τελικά καταχωρείται ως πρώτος παίκτης στην ιστορία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, που το γκολ του ακυρώνεται με τη χρήση του VAR, ως οφσάιντ.

Οι συνθέσεις:

Ουαλία (Ρόμπερτ Πέιτζ): Γουόρντ, Ρόμπερτς, Ρόντον, Ντέιβις, Μέρφαμ, Μορέλ, Άλεν, Ράμσεϊ (90’+3’ Αμαπντού), Τζέιμς (75’ Μπρουκς), Μουρ, Μπέιλ.

Ελβετία (Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς): Ζόμερ, Ελβέντι, Σχερ, Ακάνζι, Εμπαμπού, Τσάκα, Φόιλερ, Ροντρίγκες, Σακίρι (66’ Ζακάρια), Εμπολό, Σεφέροβιτς (84’ Γκαβράνοβιτς).

