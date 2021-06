Κοινωνία

Φονική κακοκαιρία: Νεκρός άνδρας στην Πολίχνη

Εντοπίσθηκε και το αυτοκίνητο, που παρασύρθηκε απο τα ορμητικά νερά

Χωρίς αισθήσεις εντοπίσθηκε άνδρας στην περιοχή Πολίχνη Θεσσαλονίκης και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το άψυχο σώμα του άνδρα παρασύρθηκε από το ορμητικό νερό και εντοπίστηκε σε ρέμα, στην οδό Μυτιλήνης. Το πτώμα εντόπισε πολίτης, ο οποίος προσέγγισε την άκρη του ρέματος και το ανέσυρε.

Στη συνέχεια ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Διασώστες του ΕΚΑΒ για αρκετή ώρα προσπαθούσαν να επαναφέρουν τον άτυχο άνδρα στη ζωή.

Eντοπίσθηκε και το αυτοκίνητο που παρασύρθηκε απο ορμητικά νερα στην ίδια περιοχή.

Επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με μία ομάδα αυτοδυτών της 2ης ΕΜΑΚ και 4 οχήματα.

Ισχυρή βροχόπτωση σημειώθηκε στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στις γύρω περιοχές, όπου κατά διαστήματα έπεσε και χαλάζι, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν ισόγεια καταστήματα και δρόμοι και να σημειωθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Το ξαφνικό μπουρίνι έπληξε ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα σταδιακά και κατά διαστήματα και σε ορισμένες περιοχές, κυρίως στη Σταυρούπολη, στη Νεάπολη και γενικότερα στη δυτική Θεσσαλονίκη, τα καιρικά φαινόμενα ήταν εντονότερα, σε σχέση με το κέντρο της πόλης.

