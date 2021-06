Αθλητικά

Roland Garros - Σάκκαρη: Επέστρεψε στην Αθήνα με ψηλά το κεφάλι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κέρδισε επάξια μία θέση στην ελίτ του παγκόσμιου τένις, μετά τη σπουδαία εμφάνιση στο τουρνουά.​

Με θερμή υποδοχή, χειροκροτήματα, αγκαλιά από τους γονείς της και το κεφάλι ψηλά, η Μαρία Σάκκαρη επέστρεψε από το μαγικό της ταξίδι στα ημιτελικά του Roland Garros.

Η αθλήτρια έκανε την καλύτερη εμφάνιση της σε ένα σπουδαίο τουρνουά Grand Slam και απέδειξε ότι το μέλλον της ανήκει.

Η Σάκκαρη μπορεί να μην κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, όμως η ίδια περιμένει ότι ο καλός της φίλος, Στέφανος Τσιτσιπάς, θα κατακτήσει το τρόπαιο.

Μάλιστα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο η Μαρία με τον Στέφανο θα αγωνιστούν μαζί.

Στο εκπληκτικό της “ταξίδι” μέχρι τα ημιτελικά του Roland Garros, ο γιος του Πρωθυπουργού ήταν σε κάθε παιχνίδι στην εξέδρα, στηρίζοντας την Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Ειδήσεις σήμερα:

Φονική κακοκαιρία: Νεκρός άνδρας στην Πολίχνη

Κορονοϊός: 591 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Euro 2020: Ισόπαλες Ουαλία και Ελβετία