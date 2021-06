Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός - Γαλλία: 30 εκατ. άνθρωποι έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση

Ξεπέρασε τις προσδοκίες η κινητοποίηση των Γάλλων για εμβολιασμό.

Τριάντα εκατομμύρια άθρωποι έχουν κάνει τουλάχιστον μια δόση εμβολίου κατά του κορονοϊού στην Γαλλία σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ, ο οποίος κάλεσε “να κερδηθεί η μάχη κατά του ιού”.

“Ο στόχος επιτεύχθηκε! Ευχαριστώ όλους αυτούς που κινητοποιούνται για τον εμβολιασμό”, έγραψε ο αρχηγός της κυβέρνησης στο Twitter.

Ο αριθμός των 30 εκατομμυρίων που έκαναν μια πρώτη δόση εμβολίου αναμενόταν αρχικά για την προσεχή Τρίτη.

