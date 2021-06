Κόσμος

G7: Χιλιάδες διαδηλωτές αξιώνουν να αναλάβει δράση για το κλίμα

Με μάσκες και κόκκινη πομπή, χιλιάδες οικολόγοι ακτιβιστές διαδήλωσαν στην Κορνουάλη της Βρετανίας.

Φορώντας μάσκες ή ντυμένοι στα κόκκινα, χιλιάδες οικολόγοι ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν για μια ηχηρή και πολύχρωμη διαδήλωση σήμερα στην Κορνουάλη, στη νοτιοδυτική Αγγλία, ζητώντας από τους ηγέτες της G7 να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες κατά της κλιματικής αλλαγής.

Υπό τον ήχο των τυμπάνων, η πορεία που διοργανώθηκε από την οργάνωση Extinction Rebellion διέσχισε την πόλη λιμάνι Φάλμουθ, που βρίσκεται 35 χλμ. από τον τόπο της συνόδου κορυφής στο Κάρμπις Μπέι, αλλά που φιλοξενεί το κέντρο Τύπου.

“Πράξεις, όχι λόγια” ή “Αν πεθάνει η θάλασσα, θα πεθάνουμε και εμείς” είναι μερικά από τα συνθήματα που δεν λείπουν από τα πλακάτ, και «ωστόσο δεν καταφέρνουμε να μας ακούσουν» οι παγκόσμιοι ηγέτες, διαμαρτύρεται η Σας Τζόις, κάτοικος του Φάλμουθ που πήγε στην πορεία μαζί με τα δύο παιδιά της.

«Έχω ένα εγγόνι ενός έτους, δεν θέλω η ζωή του να επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή και τη μόλυνση», εξηγεί ο Ντέιβιντ Όλιβερ. Ο 62χρονος συνταξιούχος, που ταξίδεψε από τη βορειοδυτική Αγγλία για να πάει στη διαδήλωση, εκτιμά ότι οι ηγέτες της G7 δεν δείχνουν διατεθειμένοι να κάνουν τις αναγκαίες “ριζοσπαστικές” θυσίες προκειμένου να αποφευχθεί μια καταστροφική κλιματική αλλαγή.

Δεκάδες άνθρωποι, ντυμένοι στα κόκκινα, για να δείξουν τον κίνδυνο από τον επιταχυνόμενο ρυθμό εξαφάνισης των ειδών, ηγήθηκαν της πομπής που διέσχισε το Φάλμουθ.

Από την πλευρά τους, φορώντας μάσκες που εικονίζουν τους παγκόσμιους ηγέτες και ντυμένοι με μαγιό ενός άλλου αιώνα, ακτιβιστές της Oxfam, μη κυβερνητικής οργάνωσης για την καταπολέμηση της φτώχειας, ξάπλωσαν στις ξαπλώστρες μιας ακτής του Φάλμουθ για να κοροϊδέψουν την αδράνεια των υπευθύνων για το κλίμα.

Επίσης, προσποιήθηκαν ότι γινόταν μια μάχη γύρω από μια τεράστια σύριγγα, με την Oxfam να τάσσεται υπέρ της άρσης των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας η οποία θα επιτρέψει μια μαζική παραγωγή εμβολίων κατά της COVID-19.

Η G7 αναμένεται να συζητήσει την Κυριακή, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία της βιοποικιλότητας, ετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για τη διεθνή διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα (COP26), που θα διεξαχθεί τη Γλασκόβη (Σκωτία) τον Νοέμβριο.

