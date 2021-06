Κόσμος

G7: Εριστικός ο Τζόνσον για Brexit και Bόρεια Ιρλανδία

O Βρετανός πρωθυπουργός απειλεί με μέτρα εκτάκτου ανάγκης αν δεν βρεθεί λύση.

Η Βρετανία θα κάνει "ό,τι χρειαστεί" προκειμένου να προστατεύσει την εδαφική της ακεραιότητα σε μια εμπορική διαμάχη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, απειλώντας με μέτρα εκτάκτου ανάγκης αν δεν βρεθεί λύση.

Η απειλή του Τζόνσον μοιάζει να σπάει μια προσωρινή εκεχειρία σε έναν πόλεμο λέξεων για ένα τμήμα της συμφωνίας του Brexit που καλύπτει θέματα συνόρων με τη Βόρεια Ιρλανδία, επίκεντρο των εντάσεων αφότου η Βρετανία ολοκλήρωσε την έξοδό της από την ΕΕ στο τέλος του περασμένου έτους.

Παρά την προτροπή του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για την εξεύρεση ενός συμβιβασμού, ο Τζόνσον χρησιμοποίησε τη σύνοδο κορυφής των επτά πιο αναπτυγμένων βιομηχανικά χωρών (G7) προκειμένου να δείξει ότι δεν υποχωρεί καθόλου από τη θέση του σε ό,τι αφορά το λεγόμενο πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας που καλύπτει θέματα συνόρων με τη βρετανική επαρχία.

"Νομίζω ότι μπορούμε να το διευθετήσουμε αλλά... εναπόκειται στους φίλους και εταίρους μας στην ΕΕ να καταλάβουν πως θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί", είπε ο Τζόνσον στο Sky News.

Επίκληση στο Άρθρο 16

"Νομίζω πως αν το πρωτόκολλο συνεχίσει να εφαρμόζεται με αυτόν τον τρόπο, τότε προφανώς δεν θα διστάσουμε να επικαλεστούμε το Άρθρο 16", πρόσθεσε, αναφερόμενος σε μια ρήτρα διασφάλισης επιτρέπει σε κάθε πλευρά να λάβει μέτρα αν θεωρεί πως η συμφωνία προκαλεί οικονομικές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές δυσκολίες.

"Έχω μιλήσει με ορισμένους φίλους μας εδώ σήμερα, που φαίνεται πράγματι να μην έχουν καταλάβει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία χώρα, μία επικράτεια. Απλώς, πρέπει να μπει στο μυαλό τους".

Έκανε τα σχόλια αυτά μετά τη συνάντησή του με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ και ανώτατους αξιωματούχους της ΕΕ, την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Σαρλ Μισέλ, σε μια σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Η ΕΕ ζητεί τήρηση της συμφωνίας

Η ΕΕ είπε στη βρετανική κυβέρνηση γι’ άλλη μια φορά πως πρέπει να εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία του Brexit και να εισαγάγει ελέγχους για ορισμένα προϊόντα που μεταφέρονται από τη Βρετανία στη Βόρεια Ιρλανδία. Η Βρετανία επανέλαβε την έκκλησή της για επείγουσες και πρωτότυπες λύσεις προκειμένου να μειωθούν οι τριβές.

Η επαρχία έχει ένα ανοικτό σύνορο με την Ιρλανδία, που είναι μέλος της ΕΕ, ως εκ τούτου το πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας συμφωνήθηκε ως ένας τρόπος για να διατηρηθεί η ενιαία αγορά της ΕΕ μετά την αποχώρηση της Βρετανίας.

Το πρωτόκολλο διατηρεί ουσιαστικά την επαρχία εντός της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της συμμόρφωσης με πολλούς κανόνες της ενιαίας αγοράς, δημιουργώντας ένα ρυθμιστικό σύνορο στη θάλασσα της Ιρλανδίας ανάμεσα στη βρετανική επαρχία και το υπόλοιπο ΗΒ.

Αφότου η Βρετανία βγήκε από την τροχιά της ΕΕ, ο Τζόνσον καθυστερεί μονομερώς την εφαρμογή ορισμένων προβλέψεων του πρωτοκόλλου, περιλαμβανομένων των ελέγχων σε τρόφιμα που διατηρούνται στο ψυγείο, όπως τα λουκάνικα, που μεταφέρονται από την ενδοχώρα στη βόρεια Ιρλανδία, λέγοντας πως προκαλούν μια αναστάτωση για ορισμένες προμήθειες στην επαρχία.

"Και οι δύο πλευρές πρέπει να εφαρμόσουν αυτό που συμφωνήσαμε", είπε η φον ντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Τζόνσον, από κοινού με τον Σαρλ Μισέλ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

"Υπάρχει πλήρης ενότητα της ΕΕ για αυτό" είπε και πρόσθεσε πως η συμφωνία επιτεύχθηκε, υπογράφηκε και επικυρώθηκε τόσο από την κυβέρνηση του Τζόνσον όσο και από την ΕΕ.

