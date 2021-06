Παράξενα

Ταξίδι στο διάστημα: 28 εκατομμύρια δολάρια για μία θέση δίπλα στον Τζεφ Μπέζος

Σε δημοπρασία η πρώτη διαστημική πτήση της Blue Origin, που έχει προγραμματιστεί στις 20 Ιουλίου.

Ένας πλούσιος και ευτυχής νικητής πλήρωσε σήμερα 28 εκατομμύρια δολάρια για να εξασφαλίσει μια θέση, που τέθηκε σε δημοπρασία, για να συνοδεύσει τον Τζεφ Μπέζος στην πρώτη τουριστική διαστημική πτήση της εταιρίας Blue Origin που έχει προγραμματιστεί στις 20 Ιουλίου.

Ο νικητής, του οποίου η ταυτότητα θα ανακοινωθεί έπειτα από μερικές εβδομάδες, επικράτησε σχεδόν 20 συμμετεχόντων στη διαδικτυακή δημοπρασία, που διήρκησε λιγότερο από 10 λεπτά.

Η τιμή εκκίνησης αυτής της θέσης, δίπλα στον ιδρυτή της Amazon και τον αδελφό του Μαρκ και έναν τέταρτο ταξιδιώτη ήταν 4,8 εκατομμύρια δολάρια.

