Γιάννης Λοβερδος: Ο “Ρουβίκωνας” πέταξε τρικάκια στο γραφείο του βουλευτή της ΝΔ

Στόχος της αναρχικής ομάδας έγινε το πολιτικό γραφείο του βουλευτή. Ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

Τρικάκια πέταξε η αναρχική ομάδα "Ρουβίκωνας" έξω από το πολιτικό γραφείου του βουλευτή της ΝΔ, Γιάννη Λοβέρδου, στο Περιστέρι.

Οι αναρχικοί πέταξαν τα τρικάκια που έγραφαν «τα χέρια των κακοποιητών πρέπει να κόβονται όχι όνα κρατάνε παιδιά», εκφράζοντας την δυσαρέσκειά τους για τα όσα είπε ο βουλευτής στη συζήτηση για το νόμο για το οικογενειακό δίκαιο, που ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων.

«Πράξη κατά της Δημοκρατίας»

Σχολιάζοντας την ενέργεια του "Ρουβίκωνα", η ΝΔ αναφέρει με ανακοίνωσή της: «Η επίθεση του Ρουβίκωνα στο γραφείο του Βουλευτή Γιάννη Λοβέρδου είναι μια ακόμα πράξη κατά του κοινοβουλευτισμού και της Δημοκρατίας. Η επίθεση αυτή έρχεται να προστεθεί στην αλυσίδα επιθέσεων με σκοπό τη στοχοποίηση και τον εκφοβισμό στελεχών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε η Δημοκρατία, ούτε η Νέα Δημοκρατία τρομοκρατείται ή εκφοβίζεται από τους τραμπούκους».

