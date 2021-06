Αθλητικά

Euro 2020 - Βόρεια Μακεδονία: Προκλητικός ο ΥΠΕΞ Οσμάνι

Απίστευτη δικαιολογία, μετά τις έντονες αντιδράσεις της Αθήνας τόσο προς τα Σκόπια όσο και προς την UEFA.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Μπουγιάρ Οσμάνι, ισχυρίστηκε πως η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας του δεν υποχρεούται να μετατρέψει και να προσαρμόσει το όνομά της στη νέα ονομασία της χώρας, καθώς όπως είπε, αυτή δεν επιχορηγείται από το κράτος.

«Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Μακεδονίας (FFM) είναι ένας ανεξάρτητος και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Μητρώο ως ένωση και ως εκ τούτου δεν χρηματοδοτείται από το κράτος. Η Συμφωνία των Πρεσπών αναφέρεται σε ιδρύματα που λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση. Από τη στιγμή που η FFM δεν λαμβάνει λεφτά από το κράτος, δεν έχει υποχρέωση να προσαρμοστεί στη Συμφωνία των Πρεσπών. Οι κωδικοί των εμπορικών σημάτων βάσει της Συμφωνίας των Πρεσπών είναι οι εξής: κωδικοί MK και MKD. Κάποιοι ρωτούν γιατί δεν χρησιμοποιείται ο κωδικός NMΚ (North Macedonia), αλλά αυτός ο κωδικός ορίζεται μόνο για τις πινακίδες των αυτοκινήτων, σύμφωνα με τη Συμφωνία Πρεσπών», δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Μπουγιάρ Οσμάνι, σε συνέντευξη Τύπου στα Σκόπια, απαντώντας σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις για τις εντάσεις της Ελλάδας σχετικά με τα αρχικά FFM στις φανέλες των ποδοσφαιριστών της χώρας, στο Euro 2020.

Για το επίμαχα αρχικά στις φανέλες των ποδοσφαιριστών της Βόρειας Μακεδονίας αλλά και για προκλητικές αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας, Μουάμεντ Σεϊντίνι, υπήρξαν αντιδράσεις τόσο του Υφυπουργού Αθλητισμού της Ελλάδας, Λευτέρη Αυγενάκη, όσο και της ΕΠΟ προς την UEFA, αλλά και επιστολή διαμαρτυρίας του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, προς τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας.

