Κορονοϊός: Σε “λευκή ζώνη” τα δύο τρίτα των Ιταλών

Τελειώνουν οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις για δύο στους τρεις Ιταλούς.

Σήμερα καταγράφηκαν στην Ιταλία 1.723 περιστατικά κορονοϊού και 52 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Χθες τα κρούσματα ήταν 1.901, με 69 νεκρούς.

Από την αρχή της πανδημίας στην Ιταλία οι μολύνσεις είναι 4.243.482, με 126.976 θανάτους.

Στις ΜΕΘ της χώρας βρίσκονται, συνολικά, 574 ασθενείς με covid 19, 23 λιγότεροι από χθες. Στους νοσοκομειακούς θαλάμους οι ασθενείς με κορονοϊό είναι 3.655, 221 λιγότεροι από χθες.

Στο μεταξύ, ο Ιταλός υπουργός Υγείας Ρομπέρτο Σπεράντσα υπογραμμίζει ότι «από τη Δευτέρα, 40 εκατομμύρια Ιταλοί θα είναι σε "λευκή ζώνη"». Κάτι που σημαίνει ότι , τελειώνουν οι περιορισμοί και απαγορεύσεις, με μόνη εξαίρεση την υποχρεωτική χρήση μάσκας και την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας.

«Είναι ένα ενθαρρυντικό αποτέλεσμα που μας επιτρέπει να ατενίσουμε με περισσότερη εμπιστοσύνη το μέλλον. Πρέπει να συνεχίσουμε να ακολουθούμε το δρόμο αυτό, πάντα με προσεκτική προσέγγιση», πρόσθεσε ο Σπεράντσα.

