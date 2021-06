Αθλητικά

Euro 2020: Η Φινλανδία νίκησε τη Δανία, μετά το σοκ με Έρικσεν

Εμφανώς επηρεασμένοι οι ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων, μετά τη λαχτάρα με τον Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος κατέρρευσε στο γήπεδο.

Στη... σκιά του δυσάρεστου περιστατικού με τον Κρίστιαν Έρικσεν, το ματς της πρεμιέρας του Β΄ ομίλου του Euro 2020, ανάμεσα στην Δανία και στην Φινλανδία ξανάρχισε περίπου μιάμιση ώρα μετά την διακοπή του, με τους Φινλανδούς να παίρνουν τεράστια νίκη με 1-0!

Από την ώρα που ο 29χρονος άσος της Ίντερ ανέκτησε τις αισθήσεις του και η κατάσταση της υγείας του σταθεροποιήθηκε κι αφού συνομίλησε με τους συμπαίκτες του και το προπονητικό τιμ στα αποδυτήρια, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων με κοινό τους αίτημα προς την UEFA ζήτησαν να συνεχιστεί ο αγώνας, με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία να κάνει αποδεκτό το αίτημά τους, αν και αρχικά είχε ανακοινώσει την οριστική διακοπή της αναμέτρησης.

Η Φινλανδία, «πρωτάρα» στη διοργάνωση, με γκολ του Πογιάνπαλο στο 60ό λεπτό νίκησε με 1-0 τη Δανία στο Πάρκεν Στάντιον της Κοπεγχάγης, μπαίνοντας με το... δεξί στη διοργάνωση και πλέον μπορούν να ονειρεύονται την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ήταν μόλις η δεύτερη νίκη των Φινλανδών επί των Δανών στα τελευταία 23 ματς που έχουν δώσει, καθώς και η πρώτη για την ομάδα του Κανέρβα μετά από 6 διεθνή ματς που δεν είχε γευτεί την χαρά της επιτυχίας (2 ισοπαλίες, 4 ήττες).

Για τους Δανούς ήταν μόλις η 3η ήττα στα τελευταία 29 διεθνή ματς που έχουν δώσει, με τις δύο προηγούμενες να προήλθαν από το Βέλγιο.

Απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο γκολκίπερ των Φινλανδών, Λούκας Ραντέτσκι, ο οποίος έκανε τρεις σπουδαίες επεμβάσεις στα πρώτα 19 λεπτά, ενώ η κορυφαία στιγμή του στον αγώνα ήταν η απόκρουση πέναλτι του Χόιμπγιερκ στο 74ο λεπτό.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Δανία (Κάσπερ Χιούλμαντ): Σμάιχελ, Βας (76΄ Στρίγκερ Λάρσεν), Κγιάερ (64΄ Βέστεργκααρντ), Κρίστενσεν, Μέλε, Έρικσεν (43΄ Γένσεν), Χόιμπγιερκ, Ντιλένι (76΄ Κορνέλιους), Πόουλσεν, Βιντ (63΄ Σκοβ Όλσεν), Μπρεϊθγουέιτ.

Φινλανδία (Μάρκου Κανέρβα): Ραντέτσκι, Ο'Σόγκνεσι, Αραγιούρι, Τόιβιο, Σπαρβ (77΄ Σούλερ), Καμαρά, Λουντ, Ραϊτάλα (90΄ Βαϊσάνεν), Ουρόνεν, Πούκι (77΄ Κάουκο), Πογιάνπαλο (84΄ Φορς).

