Ζάκυνθος: Προφυλακίστηκε κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Χριστίνας Κλουτσινιώτη

Ένας από τους επτά συνολικά συλληφθέντες για τη δολοφονία της 37χρονης

Την προφυλάκιση ενός 39χρονου, από τους επτά συνολικά συλληφθέντες για τη δολοφονία της 37χρονης Χριστίνας Κλουτσινιώτη, τον Ιούνιο του 2020 στον Άγιο Σώστη Ζακύνθου, αποφάσισαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτής και εισαγγελέας.

Η απολογία του άρχισε περίπου στις 13:00 του Σαββάτου και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 20:00. Ανακριτής και εισαγγελέας δεν πείστηκαν από τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς του φερόμενου ως δράστη της δολοφονικής επίθεσης και έκριναν τον κατηγορούμενο προσωρινά κρατούμενο.

Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν είναι για ανθρωποκτονία με δόλο και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και κατά συρροή και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο 39χρονος θα παραμείνει στα κρατητήρια του ΑΤ Ζακύνθου μέχρι να μεταφερθεί σε κάποιο σωφρονιστικό ίδρυμα.

