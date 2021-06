Κόσμος

Κολομβία: αυξήθηκαν οι νεκροί από την έκρηξη σε ανθρακωρυχείο

Η έκρηξη πιθανόν οφειλόταν σε συγκέντρωση «μεθανίου και σκόνης άνθρακα» στο ορυχείο Diamante 5.

(φωτό αρχείου)

Τουλάχιστον εννέα εργαζόμενοι σε ορυχείο άνθρακα έχασαν τη ζωή τους και τρεις διασώθηκαν μετά την έκρηξη σε υπόγεια στοά στη Σότσα, στην κεντρική Κολομβία, ενημέρωσε ο πρόεδρος Ιβάν Ντούκε.

Στον πρώτο απολογισμό, που είχε δημοσιοποιηθεί προχθές Παρασκευή, οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για δύο νεκρούς και επτά παγιδευμένους στο ορυχείο εξαιτίας της έκρηξης.

«Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια για τους θανάτους των εννέα ανθρακωρύχων στην έκρηξη σε ορυχείο στη Σότσα» και «αλληλεγγύη στις οικογένειές τους», σημείωσε ο αρχηγός του κράτους μέσω Twitter. «Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τρεις ανθρακωρύχους που διασώθηκαν», ανέφερε από την πλευρά του ο Χουάν Μιγκέλ Ντουράν, ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Μεταλλείων και Ορυχείων (ANM). «Στην ομάδα διάσωσης και στις οργανώσεις περίθαλψης και βοήθειας, σας ευχαριστούμε για το έργο σας», πρόσθεσε. Σύμφωνα με την ANM, η έκρηξη πιθανόν οφειλόταν σε συγκέντρωση «μεθανίου και σκόνης άνθρακα» στο ορυχείο Diamante 5.

Το κράτος των Άνδεων κατέγραψε 171 θανάτους εξαιτίας δυστυχημάτων σε μεταλλεία και ορυχεία το 2020, έναντι 82 την προηγούμενη χρονιά. Η εξόρυξη πετρελαίου, άνθρακα και μετάλλων είναι η πηγή του μεγαλύτερου μέρους των δημοσίων εσόδων από τις εξαγωγές.

Η Κολομβία, η χώρα που κατατάσσεται πέμπτη στον κόσμο ως προς τις εξαγωγές άνθρακα, εξόρυξε πέρυσι 48,4 εκατομμύρια τόνους, έναντι 82,4 εκατ. το 2019, σύμφωνα με την ANM.

