“Πρωινοί Τύποι”: Θεσσαλονικιός άνοιξε ελληνικό εστιατόριο στην Κολομβία (βίντεο)

Ο Γιώργος Σιτάρας, ιδιοκτήτης του εστιατορίου «Σαλόνικα», μίλησε στους "Πρωινούς Τύπους" για την απόφασή του να... φέρει τη Θεσσαλονίκη στην Μπογκοτά!

Μέχρι τη μακρινή Κολομβία φτάνει η χάρη της Θεσσαλονίκης!

Στη Μπογκοτά, την πρωτεύουσα της χώρας, ζουν περίπου 90 Έλληνες. Μεταξύ αυτών και ο Γιώργος Σιτάρας, ιδιοκτήτης του εστιατορίου «Σαλόνικα».

Ο ίδιος μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” για την αντίδραση των ντόπιων όταν δοκιμάζουν ελληνικούς μεζέδες και εξήγησε πώς πήρε την απόφαση να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στη μακρινή Κολομβία!