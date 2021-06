Κόσμος

Γαλλία: ο Μελανσόν δέχθηκε επίθεση με αλεύρι (βίντεο)

Ο αριστερός ηγέτης συμμετείχε σε πορεία περίπου 9.000 ατόμων στην γαλλική πρωτεύουσα, θέλοντας να διαμαρτυρηθεί κατά της ακροδεξιάς.

Επίθεση με αλεύρι δέχθηκε ο ηγέτης του ακροαριστερού κόμματος της Γαλλίας, Ζαν Λυκ Μελανσόν, την ώρα που έκανε δηλώσεις από το κέντρο του Παρισιού.

Ο άνθρωπος που του επιτέθηκε δεν συνελήφθη, ενώ αρνείται ότι είναι οπαδός της ακροδεξιάς και διατείνεται ότι στέκεται ενάντια στην πολιτική τάξη.

Ο υποψήφιος πρόεδρος της Γαλλίας αντέδρασε ήρεμα και δήλωσε: «Υπάρχει μεγάλη ένταση. Δεν ξέρω ποιο ήταν το κίνητρο να ρίξουν αλεύρι πάνω μου … Είναι πραγματικά ένα όριο που έχει ξεπεραστεί».

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά το χαστούκι από άγνωστο στον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη νοτιοανατολική Γαλλία.