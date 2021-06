Υγεία - Περιβάλλον

Self test - Βαλτάς στον ΑΝΤ1: μέχρι πότε θα διατίθενται δωρεάν στα φαρμακεία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η «κόκκινη γραμμή» για τους φαρμακοποιούς. Γιατί αντιδρούν από τη διάθεση των self test σε σούπερ μάρκετ.

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», αναφέρθηκε στο πρόβλημα με την δωρεάν διάθεση των self test από τα φαρμακεία και τι θα γίνει στη συνέχεια.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπήρχε μια κατ’ αρχήν συμφωνία με το κράτος για την διάθεση τους από τα φαρμακεία έως τις 8 Ιουνίου. Λόγω όμως των Πανελλαδικών Εξετάσεων, αλλά και της υποχρέωσης για τη διενέργεια τους από μια μεγάλη μερίδα εργαζομένων, αποφασίστηκε να συνεχιστεί η διανομή τους έως και το τέλος του μήνα.

Την προσεχή Τετάρτη, θα υπάρξει μια συνάντηση με εκπροσώπους της πολιτείας για να αποφασιστεί τι θα γίνει μετά το τέλος του μήνα και αν θα ανανεωθεί η συμφωνία.

Σύμφωνα με τον κ. Βαλτά, «κόκκινη γραμμή» για τους φαρμακοποιούς είναι αν στην εφοδιαστική αλυσίδα της διάθεσης των self test θα μπουν και άλλα σημεία διάθεσης, όπως π.χ τα σούπερ μάρκετ. Σε αυτή την περίπτωση τα φαρμακεία δεν θα συνεχίσουν να διαθέτουν τα δωρεάν self test στους πολίτες.

“Πρωινοί Τύποι”: Θεσσαλονικιός άνοιξε ελληνικό εστιατόριο στην Κολομβία (βίντεο)