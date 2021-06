Αθλητικά

Euro 2020 – Αγγλία: με ηγέτη τον Κέιν κόντρα στα “φαντάσματα του παρελθόντος”

Η Αγγλία έχει μια εξαιρετικά δυσμενή παράδοση στις πρεμιέρες των Euro , καθώς δεν έχει γευτεί ποτέ την χαρά της νίκης.

Ο Χάρι Κέιν είναι για την συντριπτική πλειονότητα των Άγγλων, ο μοναδικός ποδοσφαιριστής, ο οποίος μπορεί να «ξορκίσει τα φαντάσματα του παρελθόντος». Το μεσημέρι της Κυριακής (13/6, 16:00) ο επιθετικός της Τότεναμ, θα ηγηθεί των τριών λιονταριών» στην πρεμιέρα τους στο EURO 2020, με αντίπαλο την Κροατία.

Στα 27 χρόνια του, ο Κέιν είναι ο «Captain England», ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της εθνικής Αγγλίας και η «αιχμή του δόρατος», σε μία επιθετική γραμμή, που μπορεί να συγκριθεί μόνο με αυτήν την Γαλλίας.

Το έργο του Γκάρεθ Σαουθγκέιτ για την επιλογή αυτών που θα βρεθούν στην αρχική 11αδα και ειδικά στην επίθεση, είναι πολύ δύσκολο, καθώς εκτός του Κέιν, έχει στην διάθεση του, τους Μάρκους Ράσφορντ, Ραχίμ Στέρλινγκ, ΤζέΪντον Σάντσο, Τζακ Γκρίλις και Φιλ Φόντεν.

Ωστόσο, ο Κέιν δεν «βγαίνει» από την 11αδα της εθνικής, με τα «χρώματα» της οποίας έχει σκοράρει 34 φορές κι έχει μοιράσει 13 ασίστ σε 54 συμμετοχές. Η παρουσία του στην επίθεση της Αγγλίας, προφέρει ασφάλεια και εγγύηση στους συμπαίκτες του, καθώς γνωρίζουν ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να σκοράρει.

Στον σημερινό αγώνα, ο Κέιν και η... παρέα του, καλούνται να «σβήσουν» άπαξ διά παντός, μία εξαιρετικά αρνητική παράδοση, σύμφωνα με την οποία, η Αγγλία δεν έχει νικήσει ποτέ στην πρεμιέρα της σε EURO, καθώς σε εννέα αγώνες, μετρά πέντε ισοπαλίες και τέσσερις ήττες!

