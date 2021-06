Κόσμος

Κορονοϊός – Βραζιλία: χιλιάδες νεκροί καθημερινά

Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης της πανδημίας στη μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι τις προηγούμενες 24 ώρες υπέκυψαν 2.037 ασθενείς με την COVID-19 και επιβεβαιώθηκαν 78.700 κρούσματα του SARS-CoV-2.

Ο επίσημος απολογισμός της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής έχει φθάσει μέχρι εδώ τους 486.272 νεκρούς επί συνόλου 17.374.818 μολύνσεων. Η Βραζιλία οδεύει να ξεπεράσει το μισό εκατομμύριο νεκρούς μέσα στον μήνα, την ώρα που πολλοί ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο να χτυπήσει τρίτο, ακόμα φονικότερο, κύμα της πανδημίας.

Ο μέσος όρος των θανάτων σε ημερήσια βάση το τελευταίο επταήμερο έφθασε τους 1.963 και αυτός των κρουσμάτων τα 66.770.

Η χώρα των 212 εκατ. κατοίκων καταγράφει τον δεύτερο βαρύτερο απολογισμό θυμάτων στον κόσμο, πίσω μόνο από αυτόν των ΗΠΑ, και τον τρίτο υψηλότερο αριθμό καταγεγραμμένων κρουσμάτων παγκοσμίως, πίσω από αυτούς των ΗΠΑ και της Ινδίας.

Ως την Παρασκευή, είχε χορηγηθεί τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου τους για την COVID-19 στη Βραζιλία σε 53,8 εκατ. ανθρώπους (το 25,4% του πληθυσμού), εκ των οποίων έχουν λάβει και τις δύο 23,6 εκατ. (το 11,16%).