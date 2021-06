Πολιτική

Λέσβος: η τουρκική ακτοφυλακή παρενόχλησε σκάφος του Λιμενικού

Το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί και είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν μικρές υλικές ζημιές στο ελληνικό σκάφος.

(φωτό αρχείου)

Περιπολικό σκάφος της Τουρκικής Ακτοφυλακής παρενόχλησε περιπολικό σκάφος της Λιμενικής Αρχής Μυτιλήνης, στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Λέσβου.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής και είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν μικρές υλικές ζημιές στο ελληνικό σκάφος.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής εκτελούσε διατεταγμένη υπηρεσία στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε τραυματισμός μέλους τους πληρώματος.

