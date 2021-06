Κοινωνία

Σάλος με σποτ συνεδρίου για τη γονιμότητα: Απέσυρε την αιγίδα της η Σακελλαροπούλου

Οργή στα social media για το μήνυμα ότι η γυναίκα «ξέχασε» το ρόλο της...

Ποικίλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα σποτ συνεδρίου για τη γονιμότητα, που παρουσιάζει τη γυναίκα ως ένα κομμάτι της αναπαραγωγικής διαδικασίας που «ξέχασε» το ρόλο της.

Μάλιστα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου απέσυρε την αιγίδα της από το «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γονιμότητας και Αναπαραγωγικής Αυτονομίας: Όρια και Επιλογές» που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα 2-4 Ιουλίου 2021.

Παράλληλα, με ανάρτησή του στο Twitter ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θεόδωρος Λιβάνιος επισημαίνει ότι το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση είναι αδιαπραγμάτευτο και ανακοινώνει ότι η ΕΡΤ και το ΑΠΕ-ΜΠΕ αποσύρονται επίσης από χορηγοί επικοινωνίας του συνεδρίου.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του ο κ. Λιβάνιος αναφέρει: «Το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση είναι αδιαπραγμάτευτο. Οτιδήποτε θίγει την προσωπικότητα της γυναίκας και περιορίζει τον ρόλο της είναι αναχρονιστικό και απαράδεκτο. Η ΕΡΤ και το ΑΠΕ αποσύρονται από χορηγοί επικοινωνίας του πρώτου συνεδρίου γονιμότητας και αναπαραγωγικής αυτονομίας».

«Και ξαφνικά, έρχεται η μέρα που κλείνεις τα πολλά. Κι έτσι απλά, αρχίζει ο απολογισμός. Όχι γι’ αυτά που έκανες, αλλά γι’ αυτά που θα έπρεπε να έχεις κάνει. "Άντε τι κάθεσαι; Πότε θα παντρευτείς; Πότε θα γίνεις μάνα;". Κι αναρωτιέσαι: Πέρασες στο πανεπιστήμιο. Έπιασες μια καλή δουλειά. Γνώρισες τον άνδρα των ονείρων σου. Και ξαφνικά μαθαίνεις πως αυτό το 4 στον διψήφιο αριθμό της ηλικίας σου, δεν σου επιτρέπει να γίνεις μητέρα. "Τι έχω κάνει λάθος;". Τίποτα δεν έχεις κάνει λάθος. Απλά δεν γνώριζες. Αν ονειρεύεσαι να κάνεις την δική σου οικογένεια αύριο, φρόντισε να ενημερωθείς σήμερα», ακούγεται στο διαφημιστικό σποτ.

Μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε απέσυραν την υποστήριξή τους στο συνέδριο και πολλά δημόσια πρόσωπα, παρότι είχαν αρχικά συμμετάσχει στη διαφημιστική προβολή του, τονίζοντας πως οι απόψεις του δεν συνάδουν με εκείνες που αναπαράχθηκαν στο βίντεο.

«Η αυτοδιάθεση του σώματος των γυναικών είναι αδιαπραγμάτευτη. Χιλιάδες ενεργοί πολίτες αντέδρασαν και εξέθεσαν όσους στήριξαν μια δράση προσβλητική για τη γυναίκα», σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτηση του στο Twitter. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προσθέτει: «Οι υπουργοί που παραμένουν ομιλητές είναι έκθετοι στα μάτια των γυναικών και των ανδρών της χώρας μας».

Η αυτοδιάθεση του σώματος των γυναικών είναι αδιαπραγμάτευτη. Χιλιάδες ενεργοί πολίτες αντέδρασαν και εξέθεσαν όσους στήριξαν μια δράση προσβλητική για τη γυναίκα. Οι υπουργοί που παραμένουν ομιλητές είναι έκθετοι στα μάτια των γυναικών και των ανδρών της χώρας μας. #συνέδριο — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) June 13, 2021

"Χαιρετίζουμε όλες και όλους τους/τις πολίτες που αντιστέκονται στην νέα κανονικότητα του κ. Μητσοτάκη, στον μισογυνισμό, στον σεξισμό, στην πατριαρχία, τον ρατσισμό. Συντασσόμαστε μαζί τους, δεν θα επιτρέψουμε καμιά άλωση των δικαιωμάτων μας και των σωμάτων μας. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε ουσιαστικές κοινωνικές πολιτικές στήριξης της οικογένειας και της μητρότητας, μακριά από καταναγκασμούς και στερεότυπα της εγχώριας alt right δεξιάς" τονίζει σε μήνυμά της η αναπλ. τομεάρχισσα Δικαιοσύνης της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αρμόδια για θέματα Ισότητας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ε. Αγαθοπούλου.

