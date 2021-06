Κοινωνία

Φονική κακοκαιρία: ταυτοποιήθηκε ο νεκρός στην Πολίχνη

Ένας νέος 26 χρονών, το αυτοκίνητο του οποίου παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ρέματος που υπερχείλισε, είναι το χθεσινό θύμα της κακοκαιρίας.

Ταυτοποιήθηκε ο νεκρός άντρας, που βρέθηκε χθες σε κατοικημένη περιοχή στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, ο οποίος επιβεβαιώθηκε πως ήταν ο οδηγός του οχήματος, που είχε παρασυρθεί νωρίτερα από ορμητικά νερά, κοντά στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Πρόκειται για 26χρονο υπήκοο Γεωργίας, ο οποίος εντοπίστηκε εκτός του οχήματός του, στην περιοχή της οδού Μυτιλήνης, κοντά στο στρατόπεδο Καρατάσου.

Εντοπίστηκε και το αυτοκίνητο του άντρα, που αφότου ανασύρθηκε από το ρέμα, το οποίο είχε υπερχειλίσει μετά από ισχυρή καταιγίδα το μεσημέρι του Σαββάτου, διαπιστώθηκε ότι ανήκε στον 26χρονο.

