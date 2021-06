Αθλητικά

Το Κόπα Αμέρικα “χτυπήθηκε” από τον κορονοϊό

Λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα βρέθηκαν πολλά κρούσματα σε παίκτες ομάδων. Ο προπονητής της Βενεζουέλας κάλεσε 15 νέους παίκτες στην αποστολή.

Λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα του Κόπα Αμέρικα, οι ομάδες της Βενεζουέλας και της Βολιβίας επλήγησαν από τον κορονοϊό. Έντεκα μέλη της αποστολής της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένων οκτώ παικτών, βρέθηκαν «θετικά». Ανάμεσα τους και ο αρχηγός της ομάδας, Τόμας Ρινκόν.

«Όλοι είναι απομονωμένοι στο ξενοδοχείο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν έλθει σε επαφή μαζί τους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βραζιλιάνος υπουργός Υγείας, Μαρσέλο Κουϊρόγκα, ανακοινώνοντας πως ο εναρκτήριος αγώνας με την Βραζιλία (13/6) θα διεξαχθεί.

Ο προπονητής της Βενεζουέλας και πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ζοσέ Πεσέϊρο, κάλεσε 15 νέους παίκτες στην αποστολή, μετά από σχετική έγκριση της Conmebol.

Λίγο αργότερα, οι υπεύθυνοι της βολιβιανής αποστολής, ανακοίνωσαν ότι και στο δικό τους «στρατόπεδο» εντοπίσθηκαν κρούσματα κορονοϊού, που αφορούν σε τρεις ποδοσφαιριστές και ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου.

Η ομοσπονδία, δεν αποκάλυψε την ταυτότητα των ασθενών, αλλά διευκρίνισε ότι άπαντες είναι καλά στην υγεία τους και παραμένουν σε καραντίνα, τηρώντας όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται από το υγειονομικό πρωτόκολλο.

