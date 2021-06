Πολιτική

“Πολύφημος 2021”: εντυπωσιακές εικόνες από την διακλαδική άσκηση παθητικής αεράμυνας

Η ΤΑΜΣ «ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ - 21» είναι άσκηση παθητικής αεράμυνας μεσαίας κλίμακας και σχεδιάστηκε από το ΓΕΕΘΑ. Δείτε εικόνες.

Ολοκληρώθηκε η εθνική διακλαδική τακτική άσκηση μετά στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ - 21» η οποία διεξήχθη από 7 έως 11 Ιουνίου στην περιοχή της Θράκης και του Αιγαίου και συνδυάσθηκε, κατά τη διεξαγωγή αριθμού επεισοδίων, με την εθνική άσκηση "ΚΑΤΑΙΓΙΣ 21" του Πολεμικού Ναυτικού.

Στην εν λόγω άσκηση συμμετείχαν:

Ο Δορυφορικός Σταθμός Εδάφους (ΔΣΕ) του ΓΕΕΘΑ,

Αντιαεροπορικά συστήματα, επιθετικά ελικόπτερα (ΕΕ/Π), τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, άρματα μάχης καθώς και μη επανδρωμένα αεροχήματα (ΜΕΑ) του Στρατού ξηράς,

Πολεμικά πλοία με τα οργανικά τους ελικόπτερα καθώς και επίγεια οπλικά συστήματα του Πολεμικού Ναυτικού και -Μαχητικά αεροσκάφη, το σύστημα αεροπορικού ελέγχου (ΣΑΕ), αντιαεροπορικά οπλικά συστήματα καθώς και ΜΕΑ της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η ΤΑΜΣ «ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ - 21» είναι άσκηση παθητικής αεράμυνας μεσαίας κλίμακας και σχεδιάστηκε από το ΓΕΕΘΑ.

Αντικειμενικοί σκοποί της άσκησης ήταν αφενός η αξιολόγηση των δυνατοτήτων των μέσων Παθητικής Αεράμυνας έναντι εναέριας απειλής και δορυφορικής επιτήρησης, αφετέρου η επαύξηση της επιχειρησιακής και μαχητικής ικανότητας του συμμετέχοντος προσωπικού στην εκτέλεση των εν λόγω διακλαδικών επιχειρήσεων σε ρεαλιστικό περιβάλλον που προσομοιάζει συνθήκες πολλαπλής απειλής καθώς και η εξέταση εξελιγμένων τακτικών αξιοποίησης των Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΜΕΑ) των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

