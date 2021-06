Κόσμος

Πούτιν για Μπάιντεν: θέλω να αποκατασταθούν οι προσωπικές μας επαφές

Ο Μπάιντεν θα συναντήσει τον Πούτιν στις 16 Ιουνίου στη Γενεύη εν μέσω τεταμένων διμερών σχέσεων.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι αναμένει η συνάντησή του αυτή την εβδομάδα με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να βοηθήσει προκειμένου να υπάρξει διάλογος μεταξύ των δύο χωρών και να αποκατασταθούν οι προσωπικές επαφές, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Μπάιντεν θα συναντήσει τον Πούτιν στις 16 Ιουνίου στη Γενεύη εν μέσω τεταμένων διμερών σχέσεων σε μια σειρά από θέματα.

«Για να αποκατασταθούν οι προσωπικές μας επαφές, σχέσεις, για να υπάρξει άμεσος διάλογος, για να δημιουργηθούν πραγματικά λειτουργικοί μηχανισμοί σε αυτούς τους τομείς που αντιπροσωπεύουν αμοιβαία συμφέροντα…» δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με το Interfax σε απόσπασμα συνέντευξής του στην κρατική τηλεόραση η οποία θα δημοσιοποιηθεί αργότερα.

