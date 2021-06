Αθλητικά

Roland Garros - Στέφανος Τσιτσιπάς: οι ευχές της ΕΛΑΣ για τον τελικό

Το μήνυμα της Ελληνικής Αστυνομίας στον Έλληνα αθλητή μέσω Twitter...

Η μεγάλη ημέρα έφθασε! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα επιδιώξει στις 16:00 το απόγευμα να κάνει την υπέρβαση και να φύγει από το Παρίσι με το «παρθενικό» τρόπαιο Grand Slam στην καριέρα του.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος ήταν ο μεγάλος νικητής στο δεύτερο ημιτελικό του Roland Garros, είναι ο αντίπαλος του Έλληνα πρωταθλητή στον μεγάλο τελικό.

Η Ελληνική Αστυνομία με ένα μήνυμα στο Twitter στέλνει τις ευχές της στον Έλληνα αθλητή για τη "μάχη" του με στόχο τη νίκη.

"Καλή επιτυχία Στέφανε" γράφει χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια φωτογραφία από τον τελευταίο αγώνα του.

— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) June 13, 2021