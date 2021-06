Οικονομία

Κορονοϊός: Οι G7 θα προσφέρουν ένα δις δόσεις εμβολίων

Οι χώρες της Ομάδας των 7 (G7) θα προσφέρουν 1 δισεκ. δόσεις εμβολίων κατά της COVID-19 την επόμενη χρονιά και θα εργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα, την G20 και άλλες χώρες για να αυξήσουν τη συνεισφορά τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με το σχεδόν οριστικό προσχέδιο της ανακοίνωσης της συνόδου.

«Οι δεσμεύσεις από την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε τον Φεβρουάριο του 2021 συμπεριλαμβανομένης της τωρινής συνάντησης στο Κάρμπις Μπέι προβλέπουν 1 δισεκ. δόσεις για τον επόμενο χρόνο», αναφέρεται στο προσχέδιο της ανακοίνωσης, το οποίο είδε το Reuters. «Θα εργαστούμε από κοινού με τον ιδιωτικό τομέα, την G20 και άλλες χώρες για να αυξήσουμε αυτή τη συνεισφορά τους επόμενους μήνες».

Δύο πηγές δήλωσαν ότι η ανακοίνωση έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί από τους διπλωμάτες που εργάστηκαν έως αργά χθες για να συμφωνήσουν στο κείμενο αυτό, αν και τμήματα του προσχεδίου μπορεί να αλλάξουν τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, υπάρχουν λίγες διαφωνίες αναφορικά με την ανακοίνωση, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία οριστικοποίησης, αν και η Ιαπωνία πίεσε για πιο σκληρή γραμμή απέναντι στην Κίνα.

Η G7 ανέφερε στο προσχέδιο ότι οι δωρεές εμβολίων βασίζονται σε εξαγωγές από εγχώρια παραγωγή με τουλάχιστον 700 εκατ. δόσεις να έχουν ήδη εξαχθεί ή να πρόκειται να εξαχθούν φέτος, εκ των οποίων τουλάχιστον το 50% έχει διατεθεί σε χώρες που δεν ανήκουν στην Ομάδα των 7.

Η Ομάδα πρόσθεσε ότι έχει «δέσμευση να συνεχίσει τις εξαγωγές σε σημαντικές ποσότητες. Και την προώθηση της εθελοντικής αδειοδότησης και της παγκόσμιας παραγωγής για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς, που έως τώρα αντιστοιχεί στο 95% της προμήθειας από τον COVAX».

Ο μηχανισμός COVAX, που έχει τη στήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και της συμμαχίας για τα εμβόλια GAVI, έχει στόχο να διασφαλίσει 2 δισεκ. δόσεις εμβολίων για χώρες χαμηλότερου εισοδήματος έως τα τέλη του 2021.

«Επαναβεβαιώνουμε τη στήριξή μας για όλους τους πυλώνες της ACT-A για όλες τις θεραπείες, τεστ και τη ενίσχυση των δημόσιων συστημάτων υγείας καθώς και για τα εμβόλια», σύμφωνα με το προσχέδιο της ανακοίνωσης.

Σκοπός της συμμαχίας ACT-A (Επιταχυντής Πρόσβασης στα Εργαλεία κατά της COVID-19) είναι να επιταχύνει τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διανομή των εμβολίων.