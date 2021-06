Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βασιλακόπουλος: Δεν θα υπάρξει 4ο κύμα αν εμβολιαστούμε άμεσα (βίντεο)

Με αφορμή την έναρξη της μουσικής στην εστίαση ζήτησε να "αφήσουμε τους χορούς μέχρι να εμβολιαστούμε".

Επιμένει στην αυστηρή τήρηση των μέτρων για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού ο καθηγητής Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας του ΕΚΠΑ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 εξήγησε ότι εάν δεν τηρούμε τα μέτρα θα δούμε επιβράδυνσης της αποκλιμάκωσης αλλά και μικρές “εκρήξεις” κρουσμάτων.

“Δεν θα υπάρξει 4ο κύμα αν εμβολιαστούμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Όσο πιο γρήγορα εμβολιαστούμε, τόσο λιγότερο χώρο δίνουμε στον ιό να κυκλοφορία ανάμεσά μας” πρόσθεσε ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Όσον αφορά στο βραζιλιάνικο στέλεχος δήλωσε ότι δεν έχει επικρατήσει στην Ελλάδα και επανέλαβε ότι τα εμβόλια είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά για να μας προστατέψουν. Χαρακτήρισε δε το εμβόλιο “δώρο της επιστήμης στον άνθρωπο για να τελειώσει κι αυτή η τραγωδία”.

Τέλος, για τη μουσική που επιτρέπεται πλέον στην εστίαση σημείωσε ότι δεν είναι αυτή καθ αυτή το πρόβλημα, αλλά το κέφι και το γλέντι που προκαλεί. “Αν αρχίσουμε να χορεύουμε όλοι αγκαλιά, υπάρχει ένας κίνδυνος. Να αφήσουμε λοιπόν τους χορούς μέχρι να εμβολιαστούμε”.

