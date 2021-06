Πολιτική

Euro 2020: Παρέμβαση Δένδια για τις φανέλες της Βόρειας Μακεδονίας

Επιστολή του Νίκου Δένδια στον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας Bujar Osmani για τις φανέλες της γειτονικής χώρας στο Euro 2020.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, με αφορμή την συμμετοχή της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Βόρειας Μακεδονίας στο EURO 2020, απέστειλε επιστολή προς τον ομόλογό του Bujar Osmani στην οποία υπογραμμίζει την ανάγκη για πλήρη, συνεπή και με καλή πίστη εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στο πλαίσιο αυτό ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι αν και στην εν λόγω Συμφωνία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1, παράγραφος e, ο κωδικός ονομασίας της Βόρειας Μακεδονίας στον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), παραμένει «MKD», η χρήση του εν λόγω ακρωνυμίου στο EURO 2020 δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από την Ελλάδα. Στο πλαίσιο της διεθνούς πρακτικής, της πλήρους εφαρμογής της συμφωνίας, καθώς και της προσπάθειας διατήρησης μιας θετικής δυναμικής στις διμερείς σχέσεις, η Βόρεια Μακεδονία οφείλει να χρησιμοποιεί σαν ακρωνύμιο γράμματα που να ανταποκρίνονται στο όνομα της, όπως «NM» (North Macedonia) ή εναλλακτικά «RNM» (Republic of North Macedonia). Παράλληλα τονίζει ότι εκκρεμεί η αλλαγή της ονομασίας της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να ανταποκρίνεται στις προβλέψεις της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ζητά τέλος την παρέμβαση του κ. Osmani, προκειμένου να λυθούν τα ζητήματα αυτά, στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας. "Συστήνω σε όλους τους αρμόδιους στην Βόρεια Μακεδονία να διαβάσουν με προσοχή και να τηρήσουν με ακρίβεια την παράγραφο [3.ζ.] του Πρώτου άρθρου της Συμφωνίας των Πρεσπών [1.3.ζ.]. Σε αυτή με σαφήνεια συμφωνήθηκε ότι το όνομα Βόρεια Μακεδονία είναι υποχρεωτικό για κάθε θεσμό της φίλης χώρας, αν συντρέχει σειρά λόγων ένας εκ των οποίων είναι όταν αυτός «έχει σχέση με το Κράτος και τις δημόσιες οντότητες»" αναφέρει από πλευράς του ο πρώην υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς προσθέτοντας: "Ας σταματήσουν, κάποιοι στη Βόρεια Μακεδονία τις παραβιάσεις της Συμφωνίας των Πρεσπών και του φιλειρηνικού πνεύματός της". "Βάσει της Συμφωνίας των Πρεσπών (αρ. 1 π. 3 ζ), η ονομασία της εθνικής ομάδας της Βόρειας Μακεδονίας πρέπει να προσαρμοστεί στη συνταγματική ονομασία κ ανάλογα να αποτυπώνεται παντού. Η Βόρεια Μακεδονία πρέπει χωρίς καθυστέρηση να εφαρμόσει τη Συμφωνία. Η Ελλάδα να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες" γράφει σε μήνυμά του στο Twitter ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Βάσει της Συμφωνίας των Πρεσπών (αρ. 1 π. 3 ζ), η ονομασία της εθνικής ομάδας της Βόρειας Μακεδονίας πρέπει να προσαρμοστεί στη συνταγματική ονομασία κ ανάλογα να αποτυπώνεται παντού. 1/2 — George Katrougalos (@gkatr) June 12, 2021 Ειδήσεις σήμερα: Κορονοϊός - Βασιλακόπουλος: Δεν θα υπάρξει 4ο κύμα αν εμβολιαστούμε άμεσα (βίντεο) Κοινωνικός Τουρισμός - ΟΑΕΔ: οι παροχές και οι δικαιούχοι Euro 2020 - Έρικσεν: νέα ανακοίνωση για την υγεία του