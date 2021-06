Κοινωνία

Self test: η διάθεση τους σε μαθητές και εκπαιδευτικούς

Τι ισχύει ειδικά για τις Περιφερειακές Ενότητες, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης. Πότε θα διανεμηθούν στους νέους 18-30 ετών.

Από 14 έως 19 Ιουνίου θα γίνει διανομή τριών αυτοδιαγνωστικών τεστ (self tests) από τα φαρμακεία όλης της επικράτειας (πλην Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας) σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, διοικητικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και νέους 18-30 ετών.

Στην ΠΕ Αχαΐας η διανομή των τριών τεστ στην εκπαιδευτική κοινότητα θα γίνει απευθείας από τις σχολικές μονάδες με οδηγίες που θα δοθούν από το Υπουργείο Παιδείας.

Ειδικά στην ΠΕ Θεσσαλονίκης από 14 έως 19 Ιουνίου πέραν των τεστ που αναλογούν στην εκπαιδευτική κοινότητα θα διατίθενται από τα φαρμακεία και τρία self τεστ σε όσους εργαζόμενους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα δεν κατάφεραν να εξυπηρετηθούν την περασμένη εβδομάδα. Μετά τη διάθεση και αυτών των τεστ ολοκληρώνεται η διανομή τους σε όλες τις ομάδες δικαιούχων για τον μήνα Ιούνιο.

