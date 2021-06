Κοινωνία

Μαχαίρωσε τη μάνα του - Την βρήκαν με το μαχαίρι καρφωμένο στην πλάτη

Η 87χρονη δίνει "μάχη" για τη ζωή της στο νοσοκομείο.

Oικογενειακό θρίλερ σε σπίτι σε κοινότητα της Βοιωτίας, όπου διαμένουν μητέρα και γιος, ο οποίος δυστυχώς αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Οι γείτονες για ακόμη φορά άκουσαν τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια και κάλεσαν την αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι βρήκαν την 87χρονη γυναίκα μέσα στα αίματα με το κουζινομάχαιρο καρφωμένο στην πλάτη και τον 65χρονο γιο της να ειναι στον δικό του κόσμο.

Η γυναίκα παρότι έφερε τραύματα από μαχαίρι και σε άλλα μέρη του σώματος είχε τις αισθήσεις της και είπε στους αστυνομικούς ότι ο γιος της επιτέθηκε με το μαχαίρι.

Οι αστυνομικοί αφου πέρασαν χειροπέδες στον 65χρονο, κάλεσαν ασθενοφόρο για να παραλάβει την ηλικιωμένη η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομειο Χαλκίδας με το μαχαίρι καρφωμένο στην πλάτη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στη συνεχεια διακομίστηκε σε νοσοκομειο της Αθήνας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 65χρονος γιος της θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της μητέρας του.

