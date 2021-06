Κοινωνία

Σφοδρές αντιδράσεις για σποτ συνεδρίου για τη γονιμότητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απαντά, μέσω του ΑΝΤ1, ο Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής.

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαφημιστικό σπότ για το πρώτο συνεδρίο γονιμότητας και αναπαραγωγικής αυτονομίας που ήταν προγραμματισμένο για τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου στα Ιωάννινα.

Σε προωθητικό βίντεο της εκδήλωσης μια γυναίκα που έχει κλείσει τα 40 εμφανίζεται να απολογείται για το γεγονός ότι επένδυσε στην εκπαίδευσή και την καριέρα της αντί να κάνει οικογένεια.

Μετά τις αντιδράσεις η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου απέσυρε την αιγίδα της από το συνέδριο ενώ με ανάρτησή του στο Twitter ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θεόδωρος Λιβάνιος επισήμανε ότι το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση είναι αδιαπραγμάτευτο ανακοινώνοντας παράλληλα ότι η ΕΡΤ και το Αθηναϊκό πρακτορείο Ειδήσεων αποσύρουν και αυτά τη χορηγεία επικοινωνίας στο συνέδριο. Αντιδράσεις σημειώθηκαν και από τον τομέα Δικαιοσύνης της Κοινονουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, κ. Κωνσταντίνος Πάντος μιλώντας στον Αντέννα σημείωσε ότι οι διοργανωτές του συνεδρίου δεν είχαν πρόθεση να προσβάλουν σε οποιαδήποτε περίπτωση τη γυναικεία υπόσταση, ότι το σποτ έχει ήδη αποσυρθεί και ότι είχε προηγουμένως την διαδικασία έγκρισης του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαχαίρωσε τη μάνα του - Την βρήκαν με το μαχαίρι καρφωμένο στην πλάτη

ΑΔΕΔΥ – Εργασιακό νομοσχέδιο: στάση εργασίας και συλλαλητήριο τη μέρα ψήφισης

Κορονοϊός - Βασιλακόπουλος: Δεν θα υπάρξει 4ο κύμα αν εμβολιαστούμε άμεσα (βίντεο)