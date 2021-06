Αθλητικά

Euro 2020 – Πορτογαλία: κρούσμα κορονοϊού σε παίκτη λίγο πριν την πρεμιέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σημαντικό πλήγμα για τον Σάντος, ο οποίος θα αναγκαστεί να αντικαταστήσει έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ομάδας.

Σημαντικό «πλήγμα» για τον Φερνάντο Σάντος και την εθνική Πορτογαλίας, αποτελεί η είδηση για την προσβολή του Ζοάο Κανσέλο από κορονοϊό.

Όπως ανακοινώθηκε από την πορτογαλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, ο αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι, θα αντικατασταθεί από τον Ντιόγκο Νταλότ της Μίλαν, στην αποστολή των πρωταθλητών Ευρώπης.

Υπενθυμίζεται, ότι η Πορτογαλία αρχίζει την πορεία της στο EURO 2020, την ερχόμενη Τρίτη (15/6, 19:00) με αντίπαλο την Ουγγαρία.

Υπερθέαμα στον ΑΝΤ1

Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος είναι στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή “Παίξτε μπάλα”. Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα, για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του Euro 2020 και όχι μόνο.

Κάθε μεσημέρι στις 15:00 το “Euroday” με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.

Επίσης, στην εκπομπή “Euroshow” με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη, δίνεται καθημερινά γύρω στις 00:00 το στίγμα των αγώνων του μεγάλου ποδοσφαιρικού γεγονότος του καλοκαιριού. Εκλεκτοί καλεσμένοι, ζωντανές συνδέσεις και πολλές εκπλήξεις, μετά από τις σπουδαίες αναμετρήσεις της ημέρας, τα μεσάνυχτα, στο “Euroshow”.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαχαίρωσε τη μάνα του - Την βρήκαν με το μαχαίρι καρφωμένο στην πλάτη

ΑΔΕΔΥ – Εργασιακό νομοσχέδιο: στάση εργασίας και συλλαλητήριο τη μέρα ψήφισης

Κορονοϊός - Βασιλακόπουλος: Δεν θα υπάρξει 4ο κύμα αν εμβολιαστούμε άμεσα (βίντεο)