Οικονομία

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ: Αναδρομικά και επιδόματα

Αναλυτικά οι πληρωμες την ερχόμενη εβδομάδα (14-18 Ιουνίου)

Την πληρωμή αναδρομικών σε 10.000 κληρονόμους θανόντων συνταξιούχων (που αφορούν σε υποθέσεις υψηλής πολυπλοκότητας αναφορικά με τον προσδιορισμό των δικαιούχων), καθώς και την επιστροφή των ποσών που παρακρατήθηκαν από τις συντάξεις χηρείας Ιουνίου, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο προγραμματισμός των καταβολών από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ, για την εβδομάδα 14-18 Ιουνίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Ειδικότερα:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

Τακτικές πληρωμές

12 εκατ. ευρώ σε 22.863 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

11,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 390 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

7.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 13 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

Έκτακτες πληρωμές

4,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 10.000 δικαιούχους για αναδρομικά κληρονόμων από επιστροφή μνημονιακών μειώσεων.

1,35 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 5.100 δικαιούχους για επαναφορά συντάξεων θανάτου.

100.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 60 δικαιούχους για έξοδα κηδείας ασφαλισμένων του τ. ΤΣΜΕΔΕ.

30.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 100 ασφαλισμένους για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών υγείας.

Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

15 εκατ. ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

20 εκατ. ευρώ σε 8.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

14 εκατ. ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Για το διάστημα 14-18 Ιουνίου δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από το ίδιο το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τον ΟΠΕΚΑ.

