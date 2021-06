Κοινωνία

Σεισμός στην Ελασσόνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Ξύπνησαν μνήμες" των καταστροφών από τον Εγκέλαδο τον Μάρτιο.

Σεισμός "ξαναχτύπησε" την Ελασσόνα, "ξυπνώντας μνήμες" των καταστροφών, που προκάλεσε ο Εγκέλαδος τον Μάρτιο. Η δόνηση έχει μέγεθος 3,6 βαθμούς της κλίμακας ρίχτερ.

Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 17 χιλιομέτρων νότια και δυτικά της Ελασσόνας. Το εστιακό μέγεθος της δόνησης είναι μόλις 5 χιλιόμετρα, δηλαδή ήταν επιφανειακή.

Ειδήσεις σήμερα: