Euro 2020: Η Αγγλία νίκησε την Κροατία

Εύκολη η πρώτη νίκη της εθνικής ομάδας της Αγγλίας σε πρεμιέρα EURO.

Η εθνική ομάδα της Αγγλίας ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε της Κροατίας με 1-0, στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Δ' ομίλου της διοργάνωσης.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε στο 57ο λεπτό ο Ραχίμ Στέρλινγκ, «σπάζοντας» την κακοδαιμονία της εθνικής ομάδας της χώρας του, η οποία δεν είχε νικήσει ποτέ σε πρεμιέρα της σε EURO.

Η Αγγλία μετρούσε μέχρι σήμερα 5 ισοπαλίες και 4 ήττες, ενώ η Κροατία, στο μεταξύ, ήταν αήττητη στις πέντε πρεμιέρες στο Euro (4 νίκες και 1 ισοπαλία).

Τα «τρία λιοντάρια» μπήκαν πολύ δυνατά και στο πρώτο 20λεπτο άσκησαν ασφυκτική πίεση στην κροατική άμυνα, χάνοντας αρκετές ευκαιρίες, με σημαντικότερη το σουτ του Φιλ Φόντεν στη ρίζα του δεξιού δοκαριού του Λιβάκοβιτς στο 6ο λεπτό.

Η Κροατία στο πρώτο μέρος είχαν περιοριστεί σε παθητικό ρόλο και μετά το 25' κατάφερε να ισορροπήσει κάπως το ματς και να κερδίσει μέτρα στο γήπεδο, προς την εστία του Πίκφορντ.

Η Αγγλία μπήκε δυναμικά και στην επανάληψη και συνέχισε να πιέζει την αντίπαλη άμυνα, ψάχνοντας το γκολ. Το κατάφερε στο 57', όταν μετά από έξοχη ασίστ του Φίλιπς, ο Στέρλινγκ «τρύπησε» την κροατική άμυνα και με δυνατό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε, με την Αγγλία να έχει πάντα τον έλεγχο του αγώνα και τους Κροάτες να μη μπορούν να απειλήσουν την αντίπαλη εστία.

Οι συνθέσεις:

Αγγλία (Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ): Πίκφορντ, Γουόκερ, Τρίπιερ, Στόουνς, Μινγκς, Ράις, Φίλιπς, Στέρλινγκ (90' Κάλβερτ-Λιούιν), Μάουντ, Φόντεν (71' Ράσφορντ), Κέιν (82' Μπέλινγχαμ).

Κροατία (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Βρσάλικο, Τσαλέτα - Τσαρ, Βίντα, Γκβαρντιόλ, Κόβασιτς (85' Πάσαλιτς), Μπρόζοβιτς (70' Βλάσιτς), Μόντριτς, Πέρισιτς, Ρέμπιτς (78' Πέτκοβιτς, Κράμαριτς (70' Μπρέκαλο).

