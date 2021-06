Πολιτική

Φραγκογιάννης στον ΑΝΤ1 για τα ελληνοτουρκικά και την επένδυση στην Αστυπάλαια

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών μίλησε επίσης για τον ρόλο της οικονομικής διπλωματίας στην επίλυση διαχρονικών διαφορών.

Της Μαρίας Σαράφογλου

Έχει αναλάβει το δύσκολο έργο της προετοιμασίας των περιφερειακών αλλά σημαντικών συγκλίσεων που θέλει να πετύχει η Ελλάδα με την Τουρκία. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Κώστας Φραγκογιάννης, λίγο πριν συναντήσει τον Τούρκο Ομόλογο του Σεντάτ Ονάλ στην Αττάλεια στο ομώνυμο διπλωματικό φόρουμ, μίλησε στον ΑNT1:

"Με την Τουρκία έχουμε τις διαφορές μας αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δουλέψουμε πάνω σε θέματα χαμηλής πολιτικής, θέματα εμπορικού ή οικονομικού ενδιαφέροντος Πρότειναμε 15 πρότειναν 8 και προσθέσαμε δυο, υπάρχει επιθυμία και συναίνεση και από τις δυο πλευρές να δουλέψουν σε αυτά τα θέματα (χαμηλής πολιτικής) . Αν καταφέρουμε να φέρουμε 25 συμφωνίες στα 25 θέματα που απαρτίζουν …αυτό δημιουργεί ένα καλό κλίμα πάνω στο οποίο μπορούν να πατήσουν και η προσέγγιση των δυο χωρών"

Οπως λέει στον ΑΝΤ1 ο Υφυπουργός Εξωτερικών έχει αλλάξει πλέον ο παραδοσιακός τρόπος που ασκείται η διπλωματία. Ένα καλό παράδειγμα είναι η μεγάλη επένδυση στην Αστυπάλαια:

"H Αστυπάλαια είναι ένα καλό παράδειγμα μιας εμβληματικής επένδυσης... αλλάδεν είναι για τις θέσεις εργασίας και για τα εκατομμύρια εμβληματικό αλλά γιατί περιλαμβάνει καινοτομία. Κλείνουμε ντιζελογενήτριας και βάζουμε υβριδικό σύστημα που παράγει ενέργεια για το νησί. Το δεύτερο είναι να αντικαταστήσουμε ανυτοκίνητα με ηλεκτρινά οχήματα. Είναι ένα πρόγραμμα που ονειρεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση και υποστήριξε η Volskwagen και είναι ανοιχτό σε κάθε άλλη αυτοκινητοβιομηχανία".

