Euro 2020 - Βέλγιο: Νοοτροπία όπως το 2018 ή “αντίο” νωρίς

Με αφορμή την επιβλητική εμφάνιση απέναντι στη Ρωσία, ο Μανώλης Μανής γράφει για το “διπρόσωπο” Βέλγιο…

Του Μανώλη Μανή

Το Βέλγιο ήταν το δεύτερο φαβορί που μας αποκαλύφθηκε σε αυτό το Euro.

Το γεγονός ότι το συγκρότημα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ έχει την ποιότητα να “καθαρίζει” παιχνίδια με ομάδες της… μεσαίας ταχύτητας, είναι γνωστό εδώ και χρόνια. Το επιθετικό ένστικτο της ομάδας είναι επίσης γνωστό. Με σβηστές μηχανές, από ένα σημείο και μετά, και όμως πέτυχε τρία γκολ.

Ωστόσο το ζητούμενο για τους “κόκκινους διάβολους” είναι άλλο. Να δείξουν την νοοτροπία που έδειξαν στο Μουντιάλ του 2018 για να καταφέρουν να κάνουν το βήμα παραπάνω και σε ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μετά από πολλά χρόνια.

Η εθνική ομάδα του Βελγίου, της νέας γενιάς, έχει δείξει στο παρελθόν ανησυχητικά δείγματα απέναντι στους θεωρητικά “μεγάλους” με την βαριά φανέλα. Το 2016 στα γήπεδα της Γαλλίας μπορεί να έφτασε στα προημιτελικά, αλλά έχασε από την Ιταλία στους ομίλους και είπε “αντίο” στην διοργάνωση στο ματς με την Ουαλία του Μπέιλ. Πήρε νίκες μόνο κόντρα σε “μεσαίες” ομάδες. Μια από τα ίδια και στο Μουντιάλ του 2014 και αποκλεισμός από την Αργεντινή επίσης στα προημιτελικά.

Αντιθέτως το 2018 νίκησε δύο φορές την Αγγλία (στον όμιλο και στον μικρό τελικό), αλλά και την Βραζιλία στα προημιτελικά.

Το Βέλγιο έμπειρους παίκτες έχει, παίκτες-αστέρια έχει, ταλαντούχους νεαρούς παίκτες έχει. Αναζητά πια την ευκαιρία του, να μπει για τα καλά στο κλαμπ των “μεγάλων” ομάδων. Και θέλει να το κάνει σε ένα τουρνουά που είναι γεμάτο… φαβορί. Θα δείξει το πρόσωπο του 2018 ή το πρόσωπο του 2016;

Το αισιόδοξο για το Βέλγιο είναι ότι το Μουντιάλ της Ρωσίας είναι το τελευταίο επίσημο δείγμα παρουσίας σε μεγάλο τουρνουά…

