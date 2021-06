Life

Πέθανε η Χριστίνα Βαρζοπούλου

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για τον θάνατο της ηθοποιού.

Η ηθοποιός Χριστίνα Βαρζοπούλου πέθανε σε ηλικία 73 ετών. Την είδηση έκανε γνωστή μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ο προέδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρος Μπιμπίλας.

Αγαπήθηκε μέσα από τους ρόλους της στο θέατρο, τις μεταγλωττίσεις και την τηλεόραση, όπως το «Λαβ Σόρυ» τη δεκαετία του '90. Η ηθοποιός ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Θοδωρή Κατσαφάδο, με τον οποίο απέκτησαν την Μαριλού Κατσαφάδου.

Παράλληλα, ο Σπύρος Μπιμπίλας ανέφερε και τον θάνατο της Ανδρομάχης Γεωργίου που κατέληξε στις 15 Μαϊού.

