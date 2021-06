Αθλητικά

Euro 2020: “Έγραψε Ιστορία” ο Μπέλινγχαμ

Ο 17χρονος εκκολαπτόμενος αστέρας των “Τριών Λιονταριών”.

Η Αγγλία κατάφερε με το 1-0 επί της Κροατίας να δώσει τέλος στην... κατάρα, που την ήθελε να μην έχει γευθεί ποτέ στην Ιστορία της τη χαρά της νίκης σε πρεμιέρα του EURO. «Λυτρωτής» των «Τριών Λιονταριών» ο Ραχίμ Στέρλινγκ, ο οποίος σημείωσε το μοναδικό τέρμα της συνάντησης.

«Χρυσή» επιλογή, πάντως, του ομοσπονδιακού προπονητή της Αγγλίας, Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ ήταν η αλλαγή του Χάρι Κέιν με τον Τζουντ Μπέλινγχαμ στο δεύτερο ημίχρονο. Σε ηλικία 17 ετών ο εκκολαπτόμενος αστέρας των νικητών έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής στην Ιστορία των «Τριών Λιονταριών» που αγωνίστηκε σε Euro.

Ο άσος της Μπορούσια Ντόρτμουντ, μάλιστα, έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών στην Εθνική που πάτησε χορτάρι σε μεγάλη διοργάνωση, συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο έφηβος, γίνεται 18 ετών στις 29 Ιουνίου, αλλά στον αγωνιστικό χώρο παίζει με... αέρα έμπειρου ποδοσφαιριστή, κάτι που φάνηκε και από την ανταπόκριση του απέναντι στα «βαριά χαρτιά» της Κροατίας, Λούκα Μόντριτς και Μαρσέλο Μπρόζοβιτς.

