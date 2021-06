Αθλητικά

Roland Garros - Τσιτσιπάς: “Λύγισε” στο 5ο σετ κόντρα στον Τζόκοβιτς

Μία ανάσα από την κατάκτηση του τροπαίου έφθασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος ήταν συγκλονιστικός στη “μάχη” με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

“Άγγιξε” το θαύμα της κατάκτησης του Roland Garros ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος προηγήθηκε με 2-0 σετ του Νόβακ Τζόκοβιτς, αλλά ο Σέρβος τενίστας έκανε μία επική ανατροπή και κατέκτησε το τρόπαιο στο 5ο σετ.

Παρά το ιδανικό ξεκίνημα, όταν προηγήθηκε με 2-0 σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να συνδυάσει τον πρώτο τελικό grand slam στην καριέρα του με τον τίτλο του Roland Garros. Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Νόβακ Τζόκοβιτς, στον έκτο τελικό του στο γαλλικό Όπεν, αντέδρασε, πήρε τα επόμενα τρία σετ, με “μάχη” πάντως στο 5ο απέναντι στον Έλληνα τενίστα, και με 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 αύξησε σε 19 τους grand slam τίτλους του.

Ο Τζόκοβιτς κατέκτησε για 2η φορά στην καριέρα του τον τίτλο του Roland Garros, καθώς η πρώτη ήταν το 2016. Από σήμερα, o Σέρβος έχει πλέον μόνο έναν τίτλο λιγότερο σε grand slam από τους Ράφα Ναδάλ και Ρότζερ Φέντερερ, οι οποίοι μετρούν 20, ενώ έχει την ευκαιρία να τους “πιάσει” στα δύο Major τουρνουά που απομένουν για φέτος. Από απόψε, ο “Νόλε” είναι ο πρώτος τενίστας, στην εποχή των Όπεν και ο 3ος όλων των εποχών, που έχει κατακτήσει όλα τα grand slam από τουλάχιστον 2 φορές.

Με τη νίκη του επί του Τσιτσιπά, ο Σέρβος έσπασε και την “κατάρα” που ήθελε να μην κατακτά τον τίτλο του Roland Garros o τενίστας που απέκλειε νωρίτερα τον Ράφα Ναδάλ (ο ίδιος o Τζόκοβιτς το 2015, ο Σόντερλινγκ το 2009).

Ήδη, με την παρουσία του στον τελικό του γαλλικού Όπεν, ο Τζόκοβιτς ξεπέρασε τον Ισπανό Ράφα Ναδάλ στις συμμετοχές σε τελικούς Grand Slam έχοντας πλέον 29 απέχοντας μόλις δύο από τον Ρότζερ Φέντερερ που μετράει 31 παρουσίες σε Major τελικούς. Ο “Νόλε” κυνηγά ένα ακόμη ρεκόρ, να κατακτήσει δηλαδή για πρώτη φορά και τα 4 Grand Slam στη σεζόν.

Το Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης, Στέφανος Τσιτσιπάς, ήθελε να γίνει ο πρώτος τενίστας από τη νέα γενιά (next gen) που κατέκτησε τίτλο σε Μajor διοργάνωση, αλλά θα πρέπει να περιμένει λίγο ακόμη. Ο Τσιτσιπάς έχασε την ευκαιρία να γίνει και ο νεότερος κάτοχος (22 ετών, 305 ημερών) του τίτλου του Roland Garros μετά από τον Ναδάλ το 2005 (19 ετών, 2 ημερών).

Φέτος, σε πέντε τελικούς μέχρι στιγμής, ο Τσιτσιπάς μετρά δύο τίτλους, ενώ στην “Πόλη του Φωτός” γνώρισε μία 5η διαδοχική ήττα από τον Τζόκοβιτς και πλέον ο Σέρβος προηγείται με 6-2 στις μεταξύ τους “μονομαχίες”. Πέρυσι, οι δυο τους είχαν βρεθεί στα ημιτελικά του Roland Garros με τον Τζόκοβιτς να νικά με 3-2 σετ τον Τσιτσιπά.

Στο αγωνιστικό μέρος, με τη γνωστή επιθετική τακτική του, με άσσους, αλλά και με εξαιρετικές άμυνες αυτή τη φορά, ο Τσιτσιπάς έδειξε ψυχικά αποθέματα στο τέλος του πρώτου σετ, όταν από το 6-5 υπέρ του Τζόκοβιτς με σετ πόιντ (6-7) έκανε το 1-0 μετά από 68 λεπτά αγώνα. Ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο 2ο σετ χαλώντας το μυαλό του Σέρβου (2-6) που έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο.

Ο έμπειρος Τζόκοβιτς βρήκε τρόπο να διαχειριστεί την πίεση, ανέβασε την απόδοσή του εν συνεχεία και μείωσε σε 1-2 με 6-3. Ακόμη πιο εύκολα έφτασε στην ισοφάριση (2-2) ο Τζόκοβιτς (6-2) και όλα θα κρίνονταν σε 5ο και τελευταίο σετ.

Το Νο 1 του κόσμου προηγήθηκε με 3-1, ο Τσιτσιπάς μείωσε σε 3-2 και 4-3, αλλά αντί να αξιοποιήσει την ευκαιρία και να ισοφαρίσει, από δικά του λάθη επέτρεψε στον Τζόκοβιτς να προσπεράσει με 5-3. Αντέδρασε πάντως, κάνοντας το 5-4 ο “Τsitsifast”. Στο τελευταίο game, o Τσιτσιπάς πάλεψε, αλλά στο τέλος... έπεσε μαχόμενος, 6-4.

