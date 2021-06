Κοινωνία

Υπόθεση Ντίμη Κορφιάτη: Θρίλερ με δύο καλάσνικοφ και βαρύ οπλισμό στον Πύργο

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της συζύγου τού, επίσης δολοφονηθέντος, Ντίμη Κορφιάτη.

Σε Θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τον εντοπισμό όπλων, πριν από λίγες ημέρες στον Πύργο, και σχετίζονται με δράστες της δολοφονίας της συζύγου του Ντίμη Κορφιάτη.

Με αγωνία αναμένεται η βαλλιστική εξέταση των δύο καλάσνικοφ, που βρέθηκαν μετά από έφοδο της ΕΛ.ΑΣ. και έρευνες σε παλιά αποθήκη, που ανήκε σε πεθερό ενός εκ των συλληφθέντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του PatrisNews, εκτός από τα καλάσνικοφ, στην αποθήκη βρέθηκαν κάλυκες, φυσίγγια και μία μηχανή, γεγονός που οδηγεί την αστυνομία στο συμπέρασμα, πως οι δράστες πιθανότατα ετοίμαζαν νέο χτύπημα, χωρίς ωστόσο ακόμα να μπορούν να πουν με βεβαιότητα αν αυτό θα γινόταν εντός νομού ή στη Ζάκυνθο. Λίγες μέρες νωρίτερα, πάντως, σε κεντρικό σημείο του χωριού, οι Αρχές είχαν εντοπίσει άλλο ένα "ύποπτο" αυτοκίνητο.

Την υπόθεση, σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές, έχει αναλάβει το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ανθρώπινης Ζωής και, χθες το μεσημέρι, στο σημείο που βρέθηκαν τα προαναφερθέντα είδη οπλισμού, αλλά και τα κλεμμένα από την Αθήνα οχήματα, μετέβησαν κλιμάκια από την Αθήνα, ο γενικός περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής Δυτικής Ελλάδας, ταξίαρχος Απόστολος Μαρτζάκλης και η Ασφάλεια Πύργου.

Τα όπλα που βρέθηκαν έχουν ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια και αυτό που ερευνάται πλέον είναι αν έχουν χρησιμοποιηθεί ή αν επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για επόμενο «στόχο», ο οποίος απετράπη μετά την επέμβαση της Αστυνομίας.

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι, μετά την εξιχνίαση της δολοφονίας της 37χρονης συζύγου του, έχουν μια καλή δεξαμενή στοιχείων προς αξιοποίηση, προκειμένου να εντοπίσουν και τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη δολοφονία του 53χρονου Ντίμη Κορφιάτη στις 7 Μαΐου.

