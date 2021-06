Οικονομία

ΑΑΔΕ: Μπλόκο σε φορτίο με “μαϊμού” προϊόντα από την Τουρκία

Ήταν έτοιμο να… πλημμυρίσει την ελληνική αγορά με παράνομα εμπορεύματα.

Μπλόκο σε ακόμα ένα κύκλωμα παραποιημένων προϊόντων έκαναν οι τελωνειακοί ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές της ΑΑΔΕ, στο Τελωνείο Ελευσίνας, εντοπίστηκε και δεσμεύτηκε σημαντικό φορτίο προϊόντων “μαϊμού”, προερχόμενο από την Τουρκία, το οποίο ήταν έτοιμο να “πλημμυρίσει” την ελληνική αγορά με τέτοιου είδους εμπορεύματα.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας και των μηχανημάτων ελέγχου κοντέινερ, βρήκαν 2.286 τεμάχια προϊόντων “μαϊμού” (ρούχα, παπούτσια, τσάντες, πορτοφόλια, κ.λπ.) γνωστών μαρκών, καθώς και 3.362 τεμάχια απομιμητικών αυτοκόλλητων ετικετών και σημάτων επωνύμων προϊόντων.

Με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία, οι Αρχές εκτιμούν ότι βρίσκονται στα ίχνη διεθνούς κυκλώματος προϊόντων “μαϊμού”, το οποίο γράφει σημαντικά κέρδη, εξαπατώντας τους καταναλωτές.

Ήδη, έχουν εντοπιστεί και έμποροι, οι οποίοι αποτελούν μέλη του κυκλώματος, και που πωλούν αυτά τα παραποιημένα προϊόντα ως γνήσια, διευρύνοντας σημαντικά - και παράνομα - το περιθώριο κέρδους τους.

