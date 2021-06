Πολιτική

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Τσιτσιπά και Σάκκαρη

"Μπράβο και στους δύο! Μας γεμίσατε υπερηφάνεια!", τονίζει ο Πρωθυπουργός

Τα συγχαρητήριά του στον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκκαρη εξέφρασε με ανάρτηση στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως η πορεία τους είναι απόδειξη για το πόσα μπορεί να πετύχει κανείς με σκληρή δουλειά και αφοσίωση. Ταυτόχρονα ο πρωθυπουργός εκφράζει τις ευχαριστίες του για την υπερηφάνεια που μας γέμισαν οι δυο μεγάλοι αθλητές.

«Συγχαρητήρια στον Στέφανο Τσιτσιπά και στη Μαρία Σάκκαρη για την εκπληκτική τους παρουσία στο #RolandGarros. Η πορεία σας είναι απόδειξη του πόσα μπορεί να πετύχει κανείς με σκληρή δουλειά και αφοσίωση. Μπράβο και στους δύο! Μας γεμίσατε υπερηφάνεια!», αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Συγχαρητήρια στον Στέφανο Τσιτσιπά και στη Μαρία Σάκκαρη για την εκπληκτική τους παρουσία στο #RolandGarros. Η πορεία σας είναι απόδειξη του πόσα μπορεί να πετύχει κανείς με σκληρή δουλειά και αφοσίωση. Μπράβο και στους δύο! Μας γεμίσατε υπερηφάνεια! pic.twitter.com/J9eklgjaDG — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) June 13, 2021

