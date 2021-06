Αθλητικά

Roland Garros - Τσιτσιπάς: Ελπίζω να επιστρέψω (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πρώτες δηλώσεις του Έλληνα σούπερ σταρ του τένις μετά την υπερπροσπάθεια στον τελικό με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε απέναντι στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, Νόβακ Τζόκοβιτς, μίλησε μετά την ήττα του από τον Σέρβο με 3-2 σετ στον τελικό του Roland Garros, ο Στέφανος Τσιτσιπάς. «Προσπάθησα όσο περισσότερο μπορούσα, με όλες μου τις δυνάμεις», είπε ο 22χρονος Έλληνας τενίστας, ο οποίος μετείχε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τελικό grand slam.

Όσο για τον Τζόκοβιτς, ο οποίος επέστρεψε, αν και έχανε με 2-0 σετ, ο Τσιτσιπάς τόνισε: «Πρέπει να πω ότι εμπνέομαι από όσα έχει πετύχει και θα ήμουν ευτυχισμένος ακόμη και αν καταφέρω να πετύχω τα μισά στην υπόλοιπη καριέρα μου».

O Tσιτσιπάς δεν ξέχασε να ευχαριστήσει τους ανθρώπους της ομάδας που τον υποστηρίζει: «Είναι μια ομαδική προσπάθεια, μπορεί να φαίνονται μόνο οι αθλητές, όμως υπάρχει και μια μεγάλη ομάδα πίσω μας».

Στο τέλος, δε σκέφτηκε... μεγαλόφωνα ο “Tsitsifast”: «Ελπίζω να επιστρέψω και να χαρίσω ξανά ένα ωραίο θέαμα στον κόσμο».

Αναλυτικά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε μετά την ήττα του από τον Τζόκοβιτς στον τελικό του Roland Garros:

«Ήταν μια πολύ μεγάλη “μάχη” σήμερα, προσπάθησα όσο περισσότερο μπορούσα, με όλες μου τις δυνάμεις. Έπαιξα πρώτη φορά σε έναν μεγάλο τελικό, είμαι πολύ χαρούμενος για τη διαδρομή μου μέχρι σήμερα.

Ο Νόλε, όμως, μας έχει δείξει πόσο μεγάλος πρωταθλητής είναι και πόσο σπουδαίες εμφανίσεις μπορεί να κάνει. Πρέπει να πω ότι εμπνέομαι από όσα έχει πετύχει και θα ήμουν ευτυχισμένος ακόμη και αν καταφέρω να πετύχω τα μισά στην υπόλοιπη καριέρα μου.

Είναι μια ομαδική προσπάθεια, μπορεί να φαίνονται μόνο οι αθλητές, όμως υπάρχει και μια μεγάλη ομάδα πίσω μας. Είναι πολύ ωραίο το συναίσθημα με τους φιλάθλους ξανά στο γήπεδο. Η ομάδα μου με στήριξε, με βοηθά να φτάσω στους στόχους μου, είναι μια δύσκολη επιδίωξη και ευχαριστώ το Roland Garros για δύο υπέροχες εβδομάδες.

Ελπίζω να επιστρέψω και να χαρίσω ξανά ένα ωραίο θέαμα στον κόσμο».

Ειδήσεις σήμερα:

Φραγκογιάννης στον ΑΝΤ1 για τα ελληνοτουρκικά και την επένδυση στην Αστυπάλαια

Σοκ στη Ρώμη: Ένοπλος σκότωσε δύο μικρά παιδιά και έναν ηλικιωμένο

ΑΝΤ1: Επαίσχυντο το διαφημιστικό σποτ του Συνεδρίου Γονιμότητας